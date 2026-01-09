Тръмп с нов ход за Венецуела! Какво да очакваме

Кой ще управлява Венецуела остава неясно след поредните изявления на американския президент Доналд Тръмп, направени в интервю за Фокс Нюз, цитирани от Ройтерс. Думите му оставиха противоречиви сигнали както за политическото бъдеще на страната, така и за ролята на опозицията в евентуален преход.

През уикенда Тръмп отхвърли възможността за сътрудничество с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, като заяви, че тя не се ползва с достатъчна подкрепа и уважение в собствената си страна. В същото време в интервюто за Фокс Нюз той посочи, че Мачадо ще бъде във Вашингтон следващата седмица и че ще се срещне лично с нея, което внесе допълнително объркване около реалните намерения на администрацията му.

По думите на Тръмп на Венецуела ще ѝ е необходимо време, за да достигне етап, в който да може да проведе избори. Страната в момента се ръководи от временния президент Делси Родригес, а според американския президент институциите не са готови за демократичен вот. „Трябва да възстановим страната. Те не биха могли да проведат избори. В момента дори не биха знаели как да проведат избори“, заяви той.

В същото време фокусът на Вашингтон все по-ясно се измества към енергийния сектор. Венецуела, член на ОПЕК, е сред най-големите производители на петрол в света, а индустрията ѝ се превръща в ключов елемент от политиката на Тръмп. Високопоставен служител е заявил пред Ройтерс, че продажбите на венецуелски петрол за САЩ ще започнат незабавно, с първоначална доставка от около 30 до 50 млн. барела, като доставките ще продължат за неопределено време.

Тръмп обяви още, че ще се срещне с ръководители на големи петролни компании в Белият дом, като според него именно те ще имат решаваща роля за възстановяването на венецуелската петролна индустрия. „Те ще възстановят цялата петролна инфраструктура. Ще похарчат най-малко 100 млрд. долара, а петролът, с който разполагат, е невероятен както като качество, така и като количество“, подчерта американският президент.

