Тръмп с тежък коментар за ареста на брата на крал Чарлз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира публично ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, като го определи като „лош за британското кралско семейство“, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА. Бившият принц беше задържан по подозрение за злоупотреба с публична длъжност във връзка със скандала около Джефри Епстийн. Американският държавен глава направи изявлението си пред репортери на път към събитие в щата Джорджия. Той подчерта, че случилото се е „срамота“ и „много тъжно“.

По думите на Тръмп ситуацията хвърля сянка върху кралското семейство в момент, когато крал Чарлз III подготвя посещение в Съединените щати. „Мисля, че това е много тъжно. Мисля, че е много лошо за кралското семейство. Да видиш какво се случва с брат му, който очевидно ще дойде в страната ни много скоро, а кралят е фантастичен човек, е нещо много тъжно“, заяви президентът.

Андрю беше задържан вчера сутринта след нови обвинения, появили се след публикуването на досиета, свързани с Епстийн. Разследването засяга твърдения, че по време на мандата си като търговски пратеник на Великобритания той е споделял чувствителна информация с финансиста, който по-късно беше осъден за сексуални престъпления.

Арестът бе извършен около 11 часа, в деня на 66-ия му рожден ден. Това го превръща в първия висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е задържан от властите. Андрю категорично отрича да е извършил каквото и да било нарушение, свързано с контактите му с Епстийн.

