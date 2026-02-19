Тръмп с голяма новина за Съвета за мир. 10 милиарда долара

"САЩ ще осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир". Това обяви президентът Доналд Тръмп при откриването на първото заседание на новата международна структура, като допълни, че редица държави вече са поели ангажимент за над 7 милиарда долара помощ за Газа и участие в бъдещи стабилизационни сили, предадоха световните агенции.

Американският държавен глава свика срещата с представители на повече от 40 държави и наблюдатели от десетки други страни, която има за цел да координира възстановяването на разрушената ивица Газа и създаването на международни сили за сигурност.

Тричленна делегация представлява България на заседанието. Ръководител е Иван Найденов - постоянен секретар в Министерство на външните работи на Република България. В състава влизат още Константин Димитров - генерален директор по политическите въпроси във външното министерство, както и Стефка Йовчева - временно управляващ посолството на България във Вашингтон. Страната ни участва като държава без право на глас.

В откриващата заседанието реч Доналд Тръмп каза още, че САЩ ще предоставят значителното финансиране, без да уточни как ще бъдат разпределени средствата.

"Имам удоволствието да обявя, че Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт ще допринесат повече от седем милиарда долара за пакета с мерки за подпомагане", заяви американският президент, цитиран от Асошиейтед прес.

По-рано той съобщи, че около 5 милиарда долара вече са обещани за възстановяването на Газа. Според експерти за възстановяването на ивицата са нужни приблизително 70 милиарда долара.

В същото време Тръмп заяви, че Вашингтон ще подкрепи и Организацията на обединените нации, въпреки критиките си към нейната ефективност.

"Ще заздравим ООН. Ще гарантираме, че съоръженията ѝ са в добро състояние. Те се нуждаят от помощ... ще им помогнем финансово и ще гарантираме, че ООН е жизнеспособна", каза той.

По думите на американския президент, Организацията на обединените нации има голям потенциал, но не го оправдава. Тръмп допълни, че предстои разговор с генералния секретар на организацията Антонио Гутериш.

По време на срещата Тръмп позира за обща снимка с вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и лидери от Саудитска Арабия, Индонезия, Катар и други държави.

Сред участниците бяха и президентът на Аржентина Хавиер Милей и премиерът на Унгария Виктор Орбан, които носеха червени шапки с надпис "САЩ" и американско знаме, поставени до националните им флагове.

Американският президент съобщи още, че САЩ водят "добри разговори" с Иран и подчерта необходимостта от сключване на сериозно споразумение.

"Водят се добри разговори. През годините бе доказано, че не е лесно да се сключи сериозно споразумение с Иран. Трябва да сключим сериозна сделка, иначе се случват лоши неща", заяви Тръмп, като уточни, че яснота може да има в рамките на следващите 10 дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com