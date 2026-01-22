Политика

Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство, каза лидерът на ДПС

Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп
22 яну 26 | 14:43
2041
Мира Иванова

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, каза още лидерът на ДПС.

За България е чест и привилегия да  бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, категоричен бе Пеевски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Съветът за мир
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
анонимен
преди 55 минути

вади парите и плащаи белким те извадят от списъка магнитски но българия няма да плаща за санкционирани

Откажи