Влязохме в Съвета за мир. Росен Желязков подписа с Тръмп

България влезе в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Премиерът Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мира и устава на организацията. Така страната ни стана един от основателите на Съвета за мир. Желязков е част от церемонията, която се състоя на икономическия форум в Давос.

В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството е взело решение България да се присъедини към страните-учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Като страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези вноски от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.

Тръмп и Желязков два пъти се здрависаха и проведоха кратък разговор, американският президент приятелски потупа премиера по рамото. Росен Желязков и премиерът на Унгария Виктор Орбан бяха единствените представители на ЕС на церемонията.

„За нас е истинска чест да ви приветстваме тук днес“, каза Тръмп.

„Имаме страхотна група хора и невероятни млади хора, които го ръководят отвътре“, обяви американският лидер по време на представянето на съвета в Давос.

Тръмп заяви, че е доволен от събраната група:

„Всъщност харесвам тази група. Харесвам всеки един от тях. Можете ли да повярвате?“ и добави: „Обикновено имам двама или трима, които не харесвам. Не ги намирам тук“.

В Изпълнителния борд на Съвета са американският държавен секретар Макро Рубио, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър. Член на борда е и българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за Върховен представител за Газа.

Официалната покана до България бе изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие докато не се проведат избори и няма редовен президент и редовен кабинет.

Лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски категорично настоя с позиция до медиите България да бъде част от Съвета за мир.

За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони, подчерта Делян Пеевски.

Какво представлява Съветът за мир?

Съветът за мир, известен като Board of Peace, създаден от Доналд Тръмп, е нова международна структура, обявена официално на 15 януари 2026 г., макар че идеята е предложена още през септември 2025 г.

Основните цели на международната структура са насърчаване на стабилност, възстановяване на „независимо и законно управление“, осигуряване на траен мир в региони, засегнати или застрашени от конфликти.

Първоначално Съветът за мир бе обявен като механизъм за надзор върху възстановяването на Газа след прекратяването на огъня между Израел и Хамас.

Много бързо обаче обхватът беше разширен далеч отвъд Газа. В устава Газа почти не се споменава, а целите са формулирани в глобален план.

Тръмп многократно намекна, че структурата „може“ да замени или да надмине Организацията на обединените нации. На 20 януари 2026 г. Тръмп каза: „ООН никога не ми е помагала“.

Председател на Съвета за мир е президентът Доналд Тръмп. Той там решава кои държави лично да покани за членство, което в размер на 1 милиард долара. Досега Тръмп е поканил около 60 държави.

Поканата са приели Израел, Унгария, Аржентина, Азербайджан, Обединените арамски емирства, Мароко, Виетнам, Канада, Казахстан, Египет.

Покана получиха още Русия, Украйна, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Франция, Германия и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com