Историческо споразумение! Търсим газ в Черно море

Премиерът Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за участие на държавата чрез БЕХ ЕАД в проучването на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, съобщиха от правителствената пресслужба.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Омв Офшор България“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ ще сключат споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок „1-21 Хан Аспарух“.

Проектът е от ключово значение за диверсификацията на енергийните източници и за укрепването на енергийната сигурност на България и региона на Югоизточна Европа.

За първи път в новата си история държавата ще участва активно като инвеститор с дял в правата за търсене и проучване на нефт и газ в българската част на Черно море. Този процес открива нова важна страница в развитието на енергийния сектор на страната.

Подписването ще се състои днес, от 13:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет в присъствието и на министъра на енергетиката Жечо Станков.

