Среща на върха! Росен Желязков върна мандата, първа дата за изборите

Премиерът в оставка Росен Желязков отиде на „Дондуков“ 2, за да получи и върне веднага мандата за нов кабинет в рамките на 51-ото НС. Желязков бе придружен от началника на кабинета си Никола Николов.

Датата 29 март е много подходяща за провеждане на избори, каза Желязков, обяснявайки защо партията му не бави връщането на мандата. Преди ден датата 29 март бе предложена от лидера на ПП-ДБ Асен Василев.

"Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка в резултат на масовите протести, обхванали цялата страна, но обществото ни очаква освен това че свалихте напрежението, да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изискванията на конституцията до влизането в роля на ново служебно правителство. Съгласно чл. 99 от конституцията днес трябва да връча първия мандат на първата по численост парламентарна група и по-точно на определения от нея кандидат за министър-председател", започна президентът.

"Съгласно чл. 59 по Конституцията трябва да връча мандат на първата по численост партия", обърна се Радев към Желязков.

"Г-н президент, парламентарната група на ГЕРБ-СДС със свое протоколно решение определи да дойда в днешния ден като определен от парламентарната група кандидат за министър-председател и да получа първия проучвателен мандат. Заповядайте, това са документите за решение на парламентарната група", каза Желязков.

Тези дни се навършва точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване НС да го гласува. За тази една година едно правителство, което беше сформирано свърши огромна по обем и значение работа и изпълни своите стратегически цели, независимо от непопулярността от актовете си, продължи Росен Желязков.

"Това правителство премина през 6 вота на недоверие и когато обществото поиска нова легитимност, правителството водено от разбирането на ГЕРБ-СДС да осигурява стабилност, правителството подаде оставка. Това е в духа на демократичните традиции, които следваме в последните 3 десетилетия.

Когато целите бяха изпълнени, преценихме че кризата не трябва да става политическа и институционална. Аз ще върна проучвателния мандат неизпълнен. Вярвам ,че в най-скоро време изборите ще бъдат насрочени.

Нашето разбиране е че е важно изборите да бъдат възможно най-скоро - краят на март е един подходящ момент, защото предстоящите близо 2 месеца, които ще бъдат изпълнени от тежка политическа риторика, която ще разделя българите, може вместо да мотивира българите да гласуват, да бъде тежка предпоставка да не гласуват. Това ще бъдат тежки избори, а предизборните кампании вече са започнали за всички видове избори.

Резултатът, че вече сме в сърцето на Европа не трябва да води риторика, която да отблъсне инвеститори. 29 март е една добра дата за провеждане на изборите, затова си позволих още днес да върна проучвателния мандат", каза Желязков.

"Дали българите ще излязат да гласуват, зависи много от риториката на всички политически сили. Всеки ден е важен. Критично важно е в тази обстановка предхожданото от вас правителство да продължи да работи. Надявам се, че ще положите необходимите усилия. Обявявам мандата за нереализиран и минаваме към връчване на мандат на втората по численост парламентарна група и се надявам да имаме добро темпо, за да не бавим изборния процес", заключи президентът.



