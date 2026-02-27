Още една смяна по високите етажи

Директорката на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева е освободена със заповед на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията Радка Николова. Това съобщиха с официално съобщение от ресорното министерство.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията, уточняват от МЗ.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

"Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите", посочват от Министерството на здравеопазването и изразяват благодарност към Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

