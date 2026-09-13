Всичко за Служебен Министър

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Реформаторът

Реформаторът

Планът "Шаламанов" хвърля в шок военните от старата школа, но ни вкарва в НАТО Да ръководиш армията за два месеца! Срокът е твърде кратък, проблемите...

07 август | 20:55
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Дева командва полицаите

Дева командва полицаите

Дева ще командва полицаите. Йордан Бакалов е типичен представител на зодията си. Астрологичният знак предопределя ролята му на победител. Той е изклю...

07 август | 20:35
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Атлантическият коз

Атлантическият коз

Даниел Митов учеше на ум и разум политиците в Ирак и Близкия изток Добре познато "синьо лъвче" пое външната политика в кабинета "Близнашки". Даниел М...

07 август | 20:15
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Царицата на кънките

Царицата на кънките

Жени Раданова обича високите скорости и приготвя спагети по оригинални рецепти Евгения Раданова официално седна в стола като служебен министър на мла...

07 август | 19:55
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