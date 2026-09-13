Енергиен взрив в парламента: синдикати скочиха срещу плана за разпад на БЕХ
Това стана заради предложението за изваждане на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мините от холдинга
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Това стана заради предложението за изваждане на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мините от холдинга
Уволниха шефката на "Медицински наздор"
Конституционалистът коментира и аферата "Петрохан"
Остри думи за изборния процес, антикорупционната комисия и политическата конюнктура
Владимир Малинов се върна на поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"
Кампанията за президент започна, а пистата на пилота е празна
Не виждам причина за това
Любимец на журналистите, никога не е отказвал експертно мение и информация
Конфликтът е между хотелиери и ресторантьори
Новият служебен македонски премиер Емил Димитриев ще бъде едновременно и министър на вътрешните работи и министър на социалната политика, предава елек...
Планът "Шаламанов" хвърля в шок военните от старата школа, но ни вкарва в НАТО Да ръководиш армията за два месеца! Срокът е твърде кратък, проблемите...
Дева ще командва полицаите. Йордан Бакалов е типичен представител на зодията си. Астрологичният знак предопределя ролята му на победител. Той е изклю...
Даниел Митов учеше на ум и разум политиците в Ирак и Близкия изток Добре познато "синьо лъвче" пое външната политика в кабинета "Близнашки". Даниел М...
Жени Раданова обича високите скорости и приготвя спагети по оригинални рецепти Евгения Раданова официално седна в стола като служебен министър на мла...
София. Министърът на правосъдието Христо Иванов не е упражнявал адвокатска професия през последните години. Той ще плати наложената глоба, се казва в...
София. Служебният министър на ообразованието Румяна Коларова обяви, че Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" ще бъде основе...
София. "Външното министерство ще осигури максимална подкрепа за българската кандидатура за европейски комисар - Кристалина Георгиева, и това тя да пол...
София. Ще работим активно за възстановяване на плащанията по оперативните програми. Приоритет за нас е състоянието на бюджета, тъй като трябва да наме...
София. Служебният министър на отбраната Велизар Шаламанов пое поста от предшественика си Ангел Найденов на традиционната церемония във военното ведомс...
София. "Ще се постарая българския народ да не усети каквато и да е смяна в ръководството на МВР", обеща служебният министър на вътрешните работи Йорда...