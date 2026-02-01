Няма да съм служебен министър. Йовчев разби митовете за МВР

Бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев категорично отхвърли възможността да бъде служебен министър на вътрешните работи в евентуален кабинет, назначен от президента Илияна Йотова. В интервю за бТВ Йовчев заяви, че е далеч от активната политика и не би приел подобна покана, дори и да му бъде отправена.

„Далеч съм от политиката вече. Не бих приел покана за МВР и вероятно, защото винаги съм го декларирал, не ме и търсят за служебен министър“, каза Йовчев, с което сложи край на спекулациите около евентуалното му завръщане във властта при служебен кабинет.

МВР не е панацея за честни избори

Бившият вътрешен министър остро разкритикува внушенията, че именно МВР носи основната отговорност за честността на изборите. По думите му ролята на министерството системно се преекспонира, докато се подценява участието на други ключови институции.

„Организацията на изборите не е само МВР. Има ЦИК, секционни комисии, Министерството на електронното управление за сертифицирането на машините, Информационно обслужване за видеонаблюдението и въвеждането на данните“, подчерта Йовчев. Той напомни, че МВР няма право да влиза в секционните комисии и да присъства на самия изборен процес, включително при броенето на бюлетините.

Купуването на гласове – стар проблем без лесно решение

По темата за търговията с вот Йовчев беше реалистичен до цинизъм. „Това е като търговията с наркотици – винаги ще го има“, заяви той. Според него обаче институциите знаят кои са критичните точки и кои хора участват най-често в подобни схеми.

„Тези лица могат да бъдат поставени под наблюдение още преди изборите. Това няма да реши проблема на 100%, но ще го ограничи силно“, каза Йовчев и допълни, че доказването на подобни престъпления в съда е изключително трудно и често завършва с глоби или условни присъди. Затова, по думите му, работата трябва да започва още в кампанията, а не в изборния ден.

Разрушеното доверие – най-големият грях на политиците

Най-тежката критика Йовчев отправи към политическата класа като цяло. Според него основният грях на политиците през последните години е подкопаването на доверието в изборите.

„Ако хората нямат вяра в изборите и в участието си в демократичното управление, те рушат фундамента, върху който и самите политици седят“, предупреди той. „Когато рушим доверието в изборите, рушим фундамента на демокрацията.“

Изборният кодекс и спорните ограничения

Йовчев настоя, че промяната трябва да започне от Изборния кодекс, който следва да бъде приет с широко политическо съгласие. Като пример за погрешен подход той посочи ограничението до 20 секции извън ЕС, прието на първо четене.

„Целта не оправдава средствата. Чрез политически хватки да си постигаш резултата означава да газиш морала и демокрацията“, заяви бившият министър.

Антикорупционната комисия – бухалка без стратегия

Критики последваха и към начина, по който беше създадена и функционира антикорупционната комисия. Йовчев я определи като конюнктурно решение, използвано или замисляно като инструмент за политически натиск.

Той припомни, че дори политическите сили, които я критикуваха като „бухалка“, впоследствие са искали да я използват за свои цели. „Борбата с корупцията не става така. Тя започва с превенция и със спиране на паричните потоци“, подчерта Йовчев.

Според него след закриването на комисията отговорностите са разхвърляни, а липсва специализиран орган с реални инструменти за проследяване на финансовите потоци. „Големият критерий е как управляващите се отнасят към корупцията в собствените си редици“, каза той.

От високите етажи до ежедневната корупция

Йовчев обърна внимание, че освен корупцията по върховете, съществува и ежедневна, ниска корупция, която „души хората всеки ден“. По думите му всичко в крайна сметка тръгва отгоре – без политическа воля нито една комисия, дори с разширени правомощия, не може да реши проблема.

Като възможно решение той предложи обществените поръчки да преминат през единна информационна система с използване на изкуствен интелект – идея, която според него би ограничила субективизма и злоупотребите.

