Отиде си последната легенда на прехода

И последната легенда на прехода си отиде. Левият вестник "Дума" обяви, че спира да излиза на хартия.

"Скъпи приятели! Ние пак сме тук! Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!", се казва в съобщение на редакцията.

Последният печатен брой излезе на 1 май 2026 г.

За спирането на вестника неофициално се посочват финансови затруднения и високи разходи за печат и разпространение.

Решението идва, след като БСП за пръв път не влезе в парламента, като остана и без държавна субсидия.

Началото на "Дума" е поставено от Стефан Продев през 1990 г.

Вестникът се описва като продължител на традициите на "Работник" от 1892 г. на Димитър Благоев, "Работнически вестник" на 1897 г. на Георги Кирков и на "Работническо дело".

"Дума" е спирал да излиза и през 1998 г. и 2001 г.

