Нов шок за БСП. Масово напускат партията

Цялата местна структура на БСП в община Нови пазар обяви, че напуска партията. Сред тях е и кметът на града Георги Георгиев, който бе избран за втори мандат с бюлетината на социалистите. Партийната си книжка хвърля и неговият заместник Аян Мехмедов, който бе кандидат депутат от БСП.

Едновременно оставки от постовете подават местният шеф на БСП д-р Красимира Бунова и нейните заместници. В понеделник длъжността си напусна и областният председател на БСП в Шумен Иван Ганчев, който също е от Нови пазар.

„Като се има предвид подадената оставка на общинския председател на БСП в община Нови пазар, както и подадените оставки на неговите заместници, на членовете на Общинския съвет на партията в общината, и на председателите на основни партийни организации, [...] уведомяваме, че доброволно прекратяваме членството си в партията“, пише в обща декларация на вече бившия партиен актив.

Това е поредният сигнал за вътрешни напрежения в левицата след парламентарните избори на 19 април. Още повече – и на фона на безславното участие на предишното ръководство на БСП в правителството на Росен Желязков.

