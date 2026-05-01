Опитни остриета влизат в кабинета

Най-голямата парламентарна група има самостоятелно мнозинство, очаква се правителството да е само от представители на „Прогресивна България“

Опитни остриета от служебните кабинети на Румен Радев загряват за редовни министри, научи „Стандарт“. Пръв от „Прогресивна България“ в ново политическо амплоа влиза доскорошният държавен глава Румен Радев, който поема кормилото на държавата и ще е новият премиер.

На този етап не е ясно ще има ли сливане на ведомства заради съкращаване на разходи, което неминуемо ще доведе до структурни промени в правителството. Преди дни в публичното пространство бе пусната информацията, че културата и туризмът ще бъдат под една шапка. От формацията на Радев обаче отрекоха.

И така: очаква се „Прогресивна България“ (ПБ) да сформират редовно правителство още в средата на май. Най-голямата парламентарна група има самостоятелно мнозинство, затова правителството по всяка вероятност ще е само от представители на победителите на вота от 19 април.

Като възможен вицепремиер и социален министър се появява името на Гълъб Донев. Неговото име обаче се спряга и за потенциален министър на финансите.

Сред останалите обсъждани кандидатури са:

Атанас Пеканов за ресор еврофондове и отново вицепремиер.

Иван Демерджиев за постовете на вътрешен или правосъден министър. Той е заемал и двата поста като служебен министър.

Източници ПБ твърдят, че бившият вицепрезидент на Росен Плевнелиев и правосъден министър в първото правителство на Бойко Борисов - Маргарита Попова също е обсъждана да министър на правосъдието.

От изявления на някои първи хора в държавата става ясно, че в момента се обмисля и бъдещето на служебния вътрешен министър Емил Дечев и и.ф. главния секретар Георги Кандев.

Начело на Министерството на отбраната вероятно ще застане доскорошният съветник на Радев на „Дондуков“ 2 Димитър Стоянов.

За финансите се очаква името да е Стефан Белчев. Не било изключено обаче бъдещият финансист номер едно да е депутатът от ПБ Константин Проданов, който е с международен опит в тази сфера.

За Министерството на регионалното развитие се обсъжда Иван Шишков, който също вече е заемал този пост като служебен министър.

Начело на околната среда и водите отново се спряга Росица Карамфилова.

Министър на земеделието почти със сигурност щял да е Явор Гечев.

Титуляр в туризма към днешна дата остава Ирена Георгиева.

Твърди се, че служебният министър на културата Найден Тодоров едва ли ще остане. Към момента имало варианти поста да бъде зает ет един от зам.-министрите, например Александър Трайков. Имало опция и режисьор да поеме ведомството – директорът на Народен театър „Иван Вазов“ Васил Василев.

От средите на младежта и спорта се споменава волейболната ни легенда Владо Николов за бъдещ министър. Този пост обаче остава доста неясен от гледна точка на това, че в ПБ има още спортни легенди - Енчо Керязов, Ивет Горанова и Петър Стойчев.

Неясно остава и бъдещето на хора като Христо Алексиев (бивш служебен вицепремиер и секретар на Радев по икономика), Илин Димитров (бивш служебен министър на туризма и секретар на Радев по култура, образование и туризъм) и на Александър Пулев (бивш съветник по иновации и бивш ресорен служебен министър), които също могат да заемат министерските кресла.

Във външното ни министерство очакват новият стопанин да е дипломат от кариерата.

