Милионите в бездната НДК

Националният дворец на културата (НДК), който от десетилетия е символ на българската култура и духовност, се оказа в епицентъра на грандиозен финансов скандал, който вече втора седмица се вихри и не отшумява. Изнесените официални данни от новия министър на културата Евтим Милошев разкриха, че емблематичната институция потъва в милионни евро дългове, докато нейното висше ръководство е получавало космически заплати.

“Възнагражденията, които са си гласували, неколкократно надвишават възнагражденията на премиера и президента на България”, възмутено каза културният министър и показа документи.

На извънредна пресконференция той хвърли светлина върху реалното счетоводно състояние на дружеството, което е 100% държавна собственост. Цифрите са стряскащи - към 31 декември 2025 г. натрупаната непокрита счетоводна загуба на НДК възлиза на точно 48 848 315.04 евро.

Най-притеснителният детайл в доклада е скоростта, с която се разраства финансовата бездна на НДК. Само в рамките на

последната година загубата се е увеличила с шокиращите 502%

спрямо предходната 2024 г. и възлиза на 1,75 милиона евро. Според министъра на културата НДК не страда просто от временни затруднения, а е жертва на тежък структурен финансов проблем, който цели да обезцени държавните активи.

“Паралелно с топенето на собствения капитал на двореца се наблюдава и главоломно скачане на разходите за персонал, външни услуги и необясними странични дейности”, каза Милошев и съобщи, че към края на първото тримесечие на 2026 г. перото “Други разходи” е набъбнало с над 1 милион евро в сравнение със същия период на предходната година, без за това да има смислена икономическа обосновка.

Докато дружеството уверено марширува към фалит,

неговият Съвет на директорите живее в паралелна и изключително луксозна реалност. Проверката на министерството на културата показва прогресия в общите годишни възнаграждения на петимата членове на управата.

“През 2023 г. те са 103 792 евро, през 2024 г. нарастват на 157 989 евро, а миналата 2025 г. вече са 304 534 евро, което е близо 600 000 лева”, каза още Милошев и обясни, че върхът на този финансов цинизъм е месечната заплата на изпълнителния директор на НДК Андрияна Петкова, която взема близо 14 000 евро на месец. За сравнение, министър Милошев обясни, че

директорът на едно фалирало държавно предприятие получава почти двойно повече от премиера

Министърът на културата разкри директно схемата за източването на НДК и показа документ от 5 август 2025 г. Протоколът е подписан от тогавашния заместник-министър на културата доц. Тодор Чобанов по времето на министър Мариан Бачев.

“Този документ е напълно незаконосъобразен поради две причини. В заповедта за заместване на Чобанов изобщо не е вписана правомощна клауза да подписва решения, свързани с управлението на търговските дружества към министерството. С този протокол тихомълком са подменени и фалшифицирани финансовите показатели, по които се изчисляват заплатите на мениджмънта на НДК. Изкуствено са сменени формулите, така че въпреки бруталните загуби на двореца, заплатите на шефовете растат нагоре. Освен всичко друго установихме, че Съветът на директорите е излязъл извън рамките на закона, като сам е определял и гласувал собствените си бонуси и възнаграждения, което е директно нарушение на Устава на НДК. Излиза, че

дружеството е функционирало като държава в държавата -

без никакъв реален надзорен орган и външен контрол”, обясни Милошев.

Сегашното ръководство на НДК побърза публично да се защити, като определи обвиненията като “абсолютно некоректни” и оправда милионните дупки с амортизацията на старата сграда. Министър Милошев обаче бе категоричен - времето на безнаказаното източване на НДК свърши.

Министерството на културата задейства спешни институционални мерки и настоява за връщане на парите, като отмени скандалния протокол за заплатите и стартира процедура, с която управителите ще бъдат задължени да възстановят обратно над 100 000 неправомерни взети евро.

По настояване на министър Милошев ще се назначи и прокурист на НДК, който ще контролира всяко движение на финансовия капитал на сегашния борд.

В своя защита ръководството на НДК обясни, че счетоводните загуби се натрупват от 2011 г. насам, което обхваща период от близо 15 години, а министър Милошев ги контрира, че от 2025 г. загубите са нараснали значително.

Случаят с НДК е поредното болезнено напомняне за това как националното богатство може да бъде превърнато в частна касичка. Държавата най-накрая влезе в ролята си на принципал, но въпросът дали разследващите органи ще потърсят и наказателна отговорност за длъжностните престъпления, остава отворен.

Христо Друмев спаси двореца от приватизация и го остави с милиони печалба

Ако имената на следващите директори на Националния дворец на културата се свързват предимно с прокурорски проверки, мащабни евроремонти и милионни дефицити, то ерата на Христо Друмев остава в историята като символ на икономическа стабилност. Той застана начело на НДК през далечната 1987 г., управлява в продължение на 25 г. и до днес е най-дългогодишният директор, когото медиите наричат бащата на НДК. Неговото най-голямо постижение е, че успя да преведе социалистическия мастодонт през бурните години на българския преход без да допусне сградата да бъде разпродадена на парче.

Уникалният икономически модел на Друмев започна на 1 април 1991 г., когато в разгара на най-тежката финансова криза в страната той взема смело решение НДК да премине на пълна самоиздръжка и да спре да разчита на държавния бюджет. Във времена, в които държавните предприятия фалират едно след друго, Друмев превръща двореца в работещ и успешен пазарен механизъм. Сградата се издържа изцяло от отдаване на площи под наем за емблематични търговски изложения като “Произведено в България”, организират се международни конгреси, концерти и кинофестивали и се събират наеми от огромния подземен паркинг. Христо Друмев неведнъж е казвал пред медиите, че: “На земното кълбо няма друг подобен културен център, който да оцелява и да печели без нито един лев държавна субсидия”.

Управлението на Христо Друмев приключи внезапно през май 2011 г. по решение на тогавашния вицепремиер и министър на финансите

Симеон Дянков, който реши да промени извънведомствения статут на институцията и я преобразува в еднолично акционерно дружество (ЕАД) със 100% държавен капитал. Друмев бе уволнен показно с мотиви за системни нарушения при обществените поръчки, срещу него бяха направени общо 44 акта за нарушения и обвинение за липса на прозрачност за 1600 лева. Всички тези обвинения обаче впоследствие не намериха юридическо потвърждение в съда.

Наследството, което Христо Друмев остави след своето принудително оттегляне, днес изглежда като фантастика на фона на натрупаните 49 милиона евро дългове на институцията. Когато си тръгна от НДК изгонен и огорчен, той остави дружеството в отлично финансово здраве - на счетоводна печалба, без нито един лев борч към доставчици и с милиони левове резерв в банковите сметки.

Неговата най-голяма историческа заслуга обаче си остава спасяването на комплекса от апетитите на зараждащата се тогава олигархия. През 90-те години на миналия век Друмев води денонощни битки и успява да издейства Акт за публична държавна собственост, с който спря десетки опити подлезите, паркингите и залите да бъдат разграбени чрез съмнителни приватизационни схеми. Въпреки че сградата остава технически остаряла поради липсата на държавни инвестиции за модернизация, Христо Друмев, който е носител на престижните ордени “Стара Планина”, “Кирил и Методий” и “Орден за заслуги на президента на Франция” предаде НДК цял, работещ и изпълнен с живот - стандарт, който следващите ръководства така и не успяха да поддържат. Световният шампион по бридж с класа, финес, чар и ум като на бръснач, който приживе е бил и брилянтен разузнавач на България зад граница, си замина от този свят през 2023 г.

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