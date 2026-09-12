Милионите в бездната НДК
Министър Евтим Милошев извади наяве схемите за източване на двореца
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Министър Евтим Милошев извади наяве схемите за източване на двореца
На 90-годишна възраст
Христо Друмев е основател и почетен председател на Съюз "Произведено в България". Тази година е 21-вата от създаването му. Едноименното изложение на б...
Дворецът е пред фалит