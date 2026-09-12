Три зодии се изправят пред цели шест години невероятни промени

Три зодиакални знака навлизат в изключително важен шестгодишен период, който според астролога Ейми Демур може да промени посоката на живота им. Причината е преминаването на Уран в Близнаци - планета, която в астрологията се свързва с внезапни обрати, освобождаване от ограниченията и събития, които идват неочаквано. След като на 10 септември Уран стана ретрограден, влиянието му може да се усети още по-силно от Близнаци, Дева и Стрелец, пише YourTango.

Близнаци - застоят най-сетне приключва

За Близнаците започва период, в който всичко може да се случва много по-бързо, отколкото през последните години. Според Ейми Демур представителите на знака твърде дълго са имали усещането, че независимо колко усилия влагат, резултатите идват бавно или изобщо не се появяват.

Уран в Близнаци може рязко да промени именно това. Пробиви са възможни едновременно в професионалната сфера, финансите, връзките и социалния живот.

Ситуации, които доскоро изглеждаха безнадеждни, постепенно могат да започнат да се раздвижват. Неуспешни кандидатури за работа, разочароващи срещи или планове, които постоянно се отлагат, могат да останат в миналото.

Близнаците ще имат усещането, че най-накрая набират скорост. Важното е да не се опитват на всяка цена да задържат старото, защото именно готовността им да приемат промяната може да отвори най-големите възможности.

Дева - големият шанс идва в кариерата

За Девите шестгодишният период може да бъде особено силен в професионален план. Според прогнозата именно кариерата ще бъде областта, в която ще се случват най-съществените промени.

Ако през последните години Девите са се чувствали подценени, блокирани или неспособни да стигнат до позицията, която заслужават, сега ситуацията може постепенно да се обърне.

На хоризонта се очертават нови проекти, предложения, повишения и възможности за смяна на професионалната посока. Някои представители на знака могат да получат шанс за работа, която доскоро им се е струвала трудно достижима.

Астрологът съветва Девите да не отказват автоматично възможности само защото им изглеждат прекалено смели. Точно сега може да е моментът да поискат по-висока позиция, по-добро заплащане или да кандидатстват за работа, която изисква излизане от зоната им на комфорт.

След дълъг период на колебания именно поетият разумен риск може да се окаже решаващ.

Стрелец - любовният живот влиза в нова фаза

Най-силният обрат за Стрелците се очаква в личните отношения. Докато Уран преминава през Близнаци, любовният им живот може да стане далеч по-динамичен, наситен и непредвидим.

Според Ейми Демур хората от този знак, които дълго са срещали разочарования или са оставали в отношения без развитие, могат най-накрая да усетят промяна.

При някои събитията ще се развиват много бързо - ново запознанство може да премине към сериозна връзка за кратко време. Други ще срещат повече хора, ще трупат нов опит и постепенно ще разберат много по-ясно какво търсят от партньора до себе си.

Следващите години ще бъдат важни и за освобождаване от стари токсични модели. Стрелците могат да започнат да разпознават по-лесно отношенията, които ги изтощават, и да отказват компромиси, които преди са приемали.