Научно изследване преобръща историята. Слънцето се оказа планетарен убиец

Слънцето най-вероятно е погълнало планета с размери, пет пъти по-голяма от Земята, още в ранния етап от съществуването си.

До това изненадващо заключение е постигнато от Мутлу Йълдиз, астроном от Университета на Еге в Турция. Резултатите от научното изследване са публикувани в списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Според неговите изследвания, попадайки в младото Слънце, планетата е оставила химичен отпечатък във вътрешността ѝ, който може да бъде открит и днес.

Изследователят е тествал тази хипотезата с помощта на програмата MESA, която моделира еволюцията на звездите.

Ученият е сравнил различни сценарии на формиране на Слънцето и установил, че най-подходящият модели включва абсорбцията на изчезналата планета с маса 5.6 пъти по-голяма от тази на Земята.

Той е бил наведен на мисълта за тази планета след откритията, че на повърхността на Слънцето има необичайно ниско съдържание на литий, рязко отличаващи се от данните за вътрешната структура на звездата.

Не очаквахме, че изчисленията ще доведат до толкова революционно откритие, каза Йълдиз.

Според него наличието на погълната планета може едновременно да обясни няколко дългогодишни несъответствия между изчисленията и реалните наблюдения на слънцето.

Супер-Земите, както се наричат планети, по-тежки от Земята, но значително по-леки от газовите гиганти, са широко разпространени сред известните екзопланети.

А именно липсата на такива небесни тела в Слънчевата система може да се обясни с факта, че една от тези планети, формирана в миналото, започнала да се движи към Слънцето и в крайна сметка станала част от самата звезда.