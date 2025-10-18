Слънцето се събужда...Носи ни нещо неочаквано

През последните месеци астрономите наблюдават невиждана активност върху повърхността на Слънцето – мощни изригвания, магнитни бури и коронални изхвърляния на маса, които вече се усещат и на Земята. Учените предупреждават: пикът на 25-ия слънчев цикъл ще настъпи през 2025 г., а това може да се окаже най-активният слънчев период от началото на XXI век.

Когато Слънцето „диша“, Земята усеща

Всеки път, когато Слънцето изхвърля облаци от заредени частици, те се насочват към нашата планета със скорост от милиони километри в час. В повечето случаи магнитното поле на Земята действа като щит, отклонявайки ги. Но при особено силни изригвания, щитът се пропуква – и тогава следват геомагнитни бури, които могат да засегнат технологиите, от които зависи съвременният живот, предаде meteobalkans.com.

GPS системи, интернет връзки, радиосигнали, дори електропреносни мрежи – всички те могат да бъдат нарушени в рамките на минути. А когато Космосът става опасен, последствията се усещат на Земята.

2024 – само началото

Още през тази година бяхме свидетели на едни от най-силните слънчеви бури от последните две десетилетия. Полярните сияния – обикновено запазени за Арктика – се появиха над Германия, Полша, и дори над България. Космосът разкри своето зрелище, но и своята сила.

Сателитният оператор SpaceX потвърди повреди на над 40 апарата вследствие на слънчеви изригвания. А д-р Саманта Кристоферети от Европейската космическа агенция (ESA) предупреди: „Това е началото на една активна декада“.

Земята – жива антена

Геомагнитните бури не само предизвикват сияния. Те създават електрически токове в атмосферата, които могат да повлияят на цели енергийни системи. През 1989 г. Квебек, Канада, остана без електричество за 9 часа поради подобна буря. Днес, в свят зависим от интернет, спътникови навигации и безжични комуникации, дори кратко прекъсване може да доведе до хаос.

Светлина в тъмнината – аурори над България?

Има обаче и красива страна на това космическо явление – полярните сияния. Колкото по-мощна е бурята, толкова по-южно могат да бъдат видени тези танцуващи светлини. Очакванията за 2025 г. са, че сиянията ще бъдат видими над Централна и дори Южна Европа – включително и България.

Американската агенция NOAA вече следи ежедневно „космическото време“ и класифицира бурите по скала от G1 (лека) до G5 (екстремна). Системата позволява издаването на навременни предупреждения към авиокомпании, енергийни дружества и сателитни оператори.

Готови ли сме?

Не можем да спрем Слънцето – но можем да се подготвим. Съвременните сателити разполагат със защитни режими, които се активират при предупреждение за буря. Енергийните компании вече разработват планове за справяне с геомагнитни смущения. А бъдещите метеоролози ще прогнозират не само дъжд и вятър, но и космически бури.

Звездата, която диктува времето

Слънцето е източникът на живота на Земята – но и постоянно напомняне за крехкостта на нашата технологична цивилизация. Всеки път, когато звездата „се събуди“, последиците се усещат – от трептенето в електрическата мрежа до танцуващите светлини в нощното небе.

2025 може да се окаже повратна точка – година, в която научаваме колко силно зависим от настроението на нашата звезда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com