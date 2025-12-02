Васко Кръпката с болезнено признание

Васко Кръпката наскоро върна лентата назад към спомените от първите години на демокрацията и трудния си път в бурните години на 90-те. По думите му тогава той и "Подуене блус бенд" са започнали с огромна енергия и желание за свобода – чиста, неподвластна на политика.

"Като започнахме да ходим по улиците на България и да бутаме стени с този плам – злите сили се уплашиха много. Направо настръхнаха от страх. Сигурен съм, защото бях там и си оставих част от сърцето", споделя изпълнителят на "Нека бъде светлина", която вече се изучава в учебниците, пред "България днес".

Групата бързо се превръща в символ на следкомунистическа България, но пътят на изкуството се оказва осеян с препятствия.

Кръпката си спомня най-болезнената случка от онези години. Той признава, че това е бил един от най-тъжните моменти в неговия музикантски живот.

"Мислех си, че ще убият енергията, но ченгетата си свършиха работата за шестица. Само че забавиха нещата", казва блусарят, известен и със своя легендарен шарен "Фолксваген" бус.

Въпреки трудностите Кръпката остава категоричен – музиката е универсалният лек: "И в най-затворения затвор човек може да почувства свободата чрез изкуство. Дори аз – карам си колата и някой ме ядоса. Вадя си хармониката, шофирам с едната ръка, а с другата свиря. Това е магия, всичко ти минава."

