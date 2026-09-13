Всичко за Васко Кръпката

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Васко Кръпката огласи протеста

Васко Кръпката огласи протеста

София. Няколкостотин души отново протестираха в столицата срещу правителството на Пламен Орешарски. Традиционно хората се събраха на площад „Независим...

17 септември | 20:02
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