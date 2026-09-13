Рок само рок в Мидалидаре: Васко Кръпката и Конкурент палят After Party сцената
Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
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Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
Певецът върна лентата назад към спомените от първите години на демокрацията
София филм фест представя най-интересните документални продукции
Музикантът с нова песен
Подкрепям избирателно протеста, не ме кефят президентът и триото, каза музикантът
Веско Ешкенази, Васко Кръпката и Ерик Рубин - почетни граждани на столицата
Кралицата на испанския блус Биг Мама Монтсе, Систър Марион, Васко Кръпката, Подуене блус бенд и Делта Руустърс вдигнаха на крака зрителите в залата на...
Всяка среща с "Подуене блус бенд", тази уникална банда от първокласни музиканти, е вълнуваща, но последното им изпълнение в събота вечер се оказа бижу...
По време на двудневния фестивал "Цвете за Гошо" в Южния парк бирата в околните кръчми свърши. "Беше се събрал повече народ, отколкото на мач между Лев...
В навечерието на празника на духа-24 май Кърджали събра на една сцена световноизвестният Теодосий Спасов и голямата родопска певица Валя Балканска. В...
Васко Кръпката вдигна на крака благоевградската публика в първия по рода си "Блус и Джаз" фестивал в Благоевград. Почитателите на блуса се събраха в...
София. На 26 декември Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд ще отпразнуват 25-тата си годишнина с голям концерт в СОФИЯ ЛАЙВ КЛУБ. На този ден преди 25...
Благоевград. Стотици се веселиха на брега на река Струма в петъчната вечер. В първия фестивален ден меломаните купонясваха с група „Circle" и с Васко...
Монтана. Легендарният китарист на група „Кикимора" Николо Коцев и вечният блусар Васко Кръпката ще участват в спектакъл в Монтана на 30 май, съобщи Не...
Гласът на легендарния каубой звучи в юбилейния албум на "Подуене блус бенд"
"Когато си усмихнат, старееш с кеф!" Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката, е създател на "Подуяне блус бенд". Тази година бандата празнува 25-...
София. Няколкостотин души отново протестираха в столицата срещу правителството на Пламен Орешарски. Традиционно хората се събраха на площад „Независим...