Рок само рок в Мидалидаре: Васко Кръпката и Конкурент палят After Party сцената

Точно един месец остава до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе межди 10 и 12 юли. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween. Честта да открие тазгодишното издание на фестивала в долината на виното се пада на Славея Иванова, победителката от „Гласът на България“ 2024, която ще се качи на сцената със своята банда Seya Nightingale.

Традиционно в петък и събота, след приключване на основния хедлайнер, стартира After Party сцената на хълма. Тази година феновете, които не искат да си лягат, ще могат да се насладят на легендите Конкурент и Васко Кръпката. Кръпката ще видим на 10 юли. Освен него в петък вечер на сцената ще се качи и шуменската ъндърграунд банда Lampa, създадени през 2021-а година.

На 11 юли, освен Конкурент, на сцената ще видим alternative rock групата от Велико Търново, Required. Бандата има издадени два сингъла, като последният излезе в началото на тази година.

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