14-годишно момиче изпява балада през 1973 г., която се слуша и до днес

През 1973 г. песента „Paper Roses“ превръща младата американска певица и актриса Мари Озмънд в самостоятелна звезда. Баладата оглавява кънтри класацията на „Билборд“ и влиза в първата петица на основната поп класация в САЩ. Когато достига върха, Озмънд е на 14 години и става най-младата изпълнителка и най-младият солов певец, оглавявал тогава кънтри подреждането. Успехът доказва, че единственото момиче в прочутото семейство Озмънд може да излезе от сянката на своите братя.

Момичето, което трябваше да успее само

Братята й от „Дъ Озмъндс“ вече се радват на огромна популярност, когато Мари записва първата си солова песен. В студиото обаче семейната слава не облекчава напрежението, защото този път цялото внимание е насочено единствено към нея.

„Боже, съвсем различно е, когато изведнъж всички чакат ти да го изпееш правилно“, спомня си по-късно певицата. „Paper Roses“ излиза на 25 август 1973 г. и става водеща песен в нейния дебютен солов албум със същото име.

Успехът бързо преминава границите на САЩ. Песента достига второ място във Великобритания и остава 15 седмици в британската класация, като намира публика и в Канада, Австралия, Нова Зеландия и други страни.

Красивата измама зад хартиените рози

В основата на песента стои любов, която изглежда истинска само отвън. Хартиените рози са красиви, но нямат аромат и живот - също като чувствата на човек, чиито нежни думи прикриват празнота и измама.

Тъкмо този прост и разбираем образ превръща баладата в история, близка до милиони слушатели. Макар да е почти дете, Мари Озмънд успява да предаде болката от разочарованието и да превърне песента в една от най-разпознаваемите кънтри балади на 70-те години.

Стар хит получава втори живот

„Paper Roses“ не е написана специално за Мари Озмънд. Песента е записана за първи път от Анита Брайънт през 1960 г. и нейната версия достига пето място в американската класация „Билборд Хот 100“.

Тринадесет години по-късно изпълнението на Озмънд й дава нов живот и я отвежда до върха на кънтри музиката. След този пробив певицата продължава успешната си кариера, а през 1976 г. започва да води популярното телевизионно шоу „Дони и Мари“ със своя брат Дони Озмънд. Предаването се излъчва до 1979 г., но именно „Paper Roses“ остава песента, която първа доказва, че Мари може да блести сама.