Този хит от 1971 г. остава рок легенда за всички времена
Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
Следете всички новини, анализи и коментари за Хит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
Популярността на композицията продължава да расте
Композицията остава разпознаваема шест десетилетия по-късно
Идеята за песента е дошла от невъзможността на членовете на групата да прекарат нормално лято
Дейвид Пейч никога не бил стъпвал в Африка, когато създал песента, превърнала се в световен феномен
45 години след импровизирания запис една от най-прочутите колаборации в рока започна нов живот
Част от мащабна седемчастна сюита заживява собствен живот, без никога да оглави самостоятелно класациите
Парчето продължава да радва феновете на метъла 43 години по-късно
Версията й съживява стар хит и остава символ на фалшивата любов
Анди Гиб вече има издаден дебютен албум и два големи американски хита
Композицията носи на групата „Грами“ за най-добро рок изпълнение от дуо или група с вокал
Парчето стига едва до 96-о място в Billboard Hot 100, но десетилетия по-късно е сред най-разпознаваемите класики
Клептън скрива името на Пати Бойд зад древната легенда за Лейла и Меджнун
Парчето остава радиосензация повече от четири десетилетия по-късно, макар самият автор да настоява, че не е писано като лекомислена провокация
Парчето на Крис Корнел продължава да живее извън своето време и вече е сред най-устойчивите каталожни песни в хард рок стрийминга
В допълнение към основното възнаграждение, компаниите масово осигуряват и атрактивни социални пакети
„Crazy on You“ не стига до върха на Billboard Hot 100, но се превръща в радио химн
След Бийтълс и Джо Кокър композицията отново достига върха през 1988 г. чрез Wet Wet Wet и благотворителен проект в чест на „Sgt. Pepper“
Авторът е бил вдъхновен да създаде композицията от албум на Джон Лий Хукър
Ан Шедийн си е отшила мирно и тихо на 77 години