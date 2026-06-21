Две професии станаха хит у нас. Ето ги заплатите

Продавач-консултантите и складовите работници са най-горещите позиции на пазара на труда у нас през последните десет дни.

Това показва съвместна проверка на обявите в Агенцията по заетостта и частните посреднически компании. Търсенето на търговски персонал е толкова засилено, че на практика всяка втора обява е насочена към този сектор, пише „Телеграф“. Този бум доказва, че директната връзка с клиентите в момента се оказва най-слабото звено за българската търговия. Нови служители се търсят масово и за най-разнообразни обекти – от квартални пекарни и сладкарници до луксозни бутици за скъпи аксесоари, маркови часовници и спортни стоки.

За да привлекат нужните кадри, работодателите са готови да предложат стандартни условия като пълен трудов договор, петдневна работна седмица и осемчасов работен ден, като заплатите варират между 100 и 1500 евро на месец. В допълнение към основното възнаграждение, компаниите масово осигуряват и атрактивни социални пакети. Те включват ваучери за храна на стойност от 80 до 100 евро, карти за спорт, луксозно допълнително здравно осигуряване, както и до 25% служителска отстъпка за предлаганите в обектите модни марки. Абсолютно сходна е ситуацията и при другата изключително дефицитна позиция – тази на складовия работник, където нивата на заплащане и бонусите напълно се припокриват с тези на търговските консултанти.

Наред с предложенията на родния пазар, сериозна конкуренция оказват и атрактивните обяви за работа в чужбина, особено в хотелиерската сфера в Австрия, Германия и Северна Европа. Там предложените годишни брутни заплати варират в широки граници между 30 000 и 50 000 евро. Любопитен детайл е, че дори за позицията мияч на съдове в петзвезден хотел в Австрия може да се изработи чисто месечно възнаграждение между 1600 и 2000 евро, като държавата гарантира на заетите в туризма и 14-а заплата. В същото време за сервитьорите в луксозните чуждестранни комплекси предвидените месечни възнаграждения започват от 1600 и достигат до 2300 евро нето, в зависимост от конкретната позиция и отговорности.

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