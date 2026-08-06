Екипът на Sirma ще участва в създаването на международните стандарти за навлизане на изкуствен интелект в хотелиерството

Българската софтуерна компания Sirma Group официално обяви присъединяването си към международната организация AI Hospitality Alliance (AIHA), която развива стандартите за въвеждане на изкуствен интелект в хотелиерския сектор. Това стратегическо партньорство дава възможност на Sirma да работи редом с водещи технологични компании, хотелски групи и международни експерти по разработването на стандартите и технологичните рамки, които ще определят бъдещото развитие на изкуствения интелект в хотелиерството.

AI Hospitality Alliance е независима международна браншова организация, чиято мисия е да ускори отговорното внедряване на изкуствения интелект в хотелиерството. Тя обединява технологични лидери, водещи хотелски вериги и ключови софтуерни доставчици с цел създаване на общи браншови стандарти и техническа оперативна съвместимост. Вместо всеки доставчик да разработва и внедрява решения с изкуствен интелект поотделно, тази група се стреми да обедини бранша около общи стандарти, което ще ускори дигиталната трансформация на хотелиерския бранш. За целта е създадена декларация с 12-месечна пътна карта и пет стратегически работни групи.

Екипът на Сирма е поканен да участва активно в три от основополагащите работни потока на организацията, където ще допринесе със своята експертиза в интеграциите и системното управление. Дарко Босанчич, Старши вицепрезидент на направление Sirma Travel & Hospitality, ще бъде част от проекта за създаване на слой за управление на мидълуер в сектора. Експертите Гергана Захариева и Васил Александров от своя страна ще участват в адаптирането на отворени стандарти за автономни AI агенти като MCP, ACP и A2A към специфичните нужди на хотелиерството, както и в изграждането на архитектура на мащабируема AI платформа.

„Изкуственият интелект ще може да разгърне истинския си потенциал в хотелиерството само ако индустрията изгради общи стандарти и работи съвместно. Радваме се, че ще допринесем с опита, който трупаме чрез Sirma.AI Enterprise и нашите AI решения за хотелиерството, редом с организациите, които определят бъдещето на сектора. Така не просто участваме в развитието на индустрията, а помагаме да бъдат създадени технологични рамки, които могат да се прилагат успешно в реална среда“ - посочи Дарко Босанчич, старши вицепрезидент „Travel & Hospitality“ в Sirma.

Резултатите от работата на тези групи ще бъдат публикувани като отворен код, което ще осигури свободен достъп до разработените стандарти и технологии за целия сектор. Участието на Sirma в този процес затвърждава позицията на компанията като международен технологичен партньор, който активно допринася за развитието на следващото поколение AI решения за хотелиерството.

Повече информация за участието на българския екип е достъпна тук.

Вертикалата Sirma Travel & Hospitality разработва високотехнологични софтуерни решения и предоставя консултантски услуги за хотелиерския и туристическия сектор. С над 10 години опит, повече от 350 реализирани проекта и партньорства с над 6 000 хотела по света, екипът помага на своите клиенти да модернизират своите системи чрез интеграции, автоматизация и AI технологии. Sirma Travel & Hospitality съчетава задълбочена експертиза в хотелиерството с иновативни технологии, за да създава интелигентни решения за свързана и по-ефективна туристическа индустрия.

AIHA е международна организация, фокусирана върху разработването на стандарти, техническа оперативна съвместимост, управление и образование в областта на изкуствения интелект за хотелиерството. Тя обединява практици, архитекти и инженери за изграждането на споделени рамки, върху които може да стъпи цялата индустрия.