Продават наново емблематичен хотел в Пловдив

Община Пловдив прави нов опит да намери наемател за емблематичен имот в Стария град – бившият хотел "Belle Ville“.

Предложението за провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години вече е внесено за разглеждане в Общинския съвет. Предложението е внесено от кмета на общината Костадин Димитров, информира Plovdiv24.bg.

Обектът включва поземлен имот от 436 кв. м ведно с триетажна обществена сграда със застроена площ 156 кв. м и сутерен от 75 кв. м.

Постройката, позната като къщата на Недялко Немски, притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория "местно значение“.

След изтичането на концесионния договор имотът бе предаден на Община Пловдив на 20 януари 2026 г. заедно с наличното оборудване и обзавеждане. Първоначалният търг, организиран през май и удължен през юни 2026 г., беше прекратен през юли поради липса на подадени заявления и интерес от кандидати.