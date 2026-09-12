Брокер за пазара на имотите. Прогнозите

"Връщаме се към нормалния пазар за продажба на имоти. Купувачите очакват цените да паднат, а продавачите смятат, че цените трябва да растат, след като България прие еврото. В момента не могат да се срещнат купувачите и продавачите като интереси". Това заяви кредитният консултант Тихомир Тошев.

По думите му лихвите по кредитите не тръгнаха нагоре след приемането на еврото. Лихвите по ипотечните кредити остават ниски в България, отчете Тошев.

Според него кредитите, които са отпуснати през последните години, са безрискови.

"При сериозна криза и безработица лошите кредити ще тръгнат нагоре", предупреди кредитният консултант.

Той добави, че като цяло кредитната култура на хората се е повишила, като преди време, ако една консултация е била около половин час, сега вече консултациите за кредитите продължават близо час.