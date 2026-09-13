Брокер за пазара на имотите. Прогнозите
Лихвите по кредитите не тръгнаха нагоре
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Лихвите по кредитите не тръгнаха нагоре
Седем хиляди по-малко сделки са отчетени през първото тримесечие и още 10 000 през второто
Компаниите не наемат значително повече площи, но все по-често напускат старите сгради в търсене на по-високо качество
Средната стойност вече надхвърля 250 000 евро и насочва хората с по-малко спестявания към двустайни апартаменти
Жилищните заеми растат въпреки ограниченията на БНБ, а три от всеки четири сделки в София вече минават с ипотека
Обявите още държат високи нива, но при повече от половината сделки продавачите вече отстъпват до 10%
Промените може да засегнат и разходите при покупко-продажба на имоти
Цените на имотите у нас са скочили с над 14 процента
Пазарът на жилища у нас навлиза в по-спокойна фаза
Сделките във водещите градове растат спрямо началото на годината, а пазарът влиза в по-умерен, но стабилен ритъм
Сделката е за 7 милиона евро
По-голямо предлагане, по-строги изисквания и връщане към реалната стойност
Скалата пее, сянката се движи само
Върви пречистване и филтриране на сектора
Трябва да бъдат договорени и сценарии за плащане
Най-търсени са двустайните и тристайни жилища, България отиде при лидерите в Европа
В София делът на сделките в брой расте от около 30% към 45%, инвестиционните покупки се качват до 25%, а новото строителство стига около една трета
Пазарът се охлажда плавно, а купувачите залагат на ново строителство и енергийна ефективност
Страната ни е на челните места по енергийна бедност и забавени плащания
Търсят ги млади семейства с деца и добре платена работа