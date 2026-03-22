Пазарът на имоти се раздели на две

След години на строителен бум и "надпревара по квадратура", купувачите вече обръщат гръб на масовото строителство и започват да търсят нещо съвсем различно: качество, гаранции и реална стойност зад фасадата.

Това заяви Сергей Синдраков, собственик на компанията BuildeX, пред Дир бг.

Според него това поставя сектора в нова ситуация - между проекти, които издържат проверката и не правят компромиси, и такива, които разчитат на маркетинг за сметка на по-лошо изпълнение .

"Купувачите със сигурност станаха доста по-взискателни. Но поради строителния бум имат много по-голям избор",

Един от най-острите проблеми на пазара днес е разминаването между обещание и реалност. Визуализациите продават, но изпълнението често разочарова.

"На хартия проектите може да изглеждат впечатляващо, но крайният резултат невинаги отговаря на първоначално обещаното", предупреждава Синдраков.

Затова съветът към купувачите е да изискват детайлна информация за вложените материали още преди подписване на договор.

Пазарът се дели на две: от една страна стоят проекти, които гонят ниска цена и бърза реализация. От друга - такива, които инвестират в технологии, контрол и дългосрочна стойност.

"Старите методи и материали се изместват от по-добри. Ако не го направиш, просто си един от многото", казва Синдраков.

Най-същественият извод за пазара е, че не всички играчи ще преминат през тази трансформация.

"Очаквам постепенно да отпадат по-малките и по-несигурни инвеститори, докато проектите с по-високо качество ще печелят доверието", добави той.

С други думи - секторът не просто се развива, а се филтрира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com