Пазарът на офиси в София забавя ход. Несигурността удря сделките

Пазарът на офис площи в София отчита забавяне в началото на 2026 г., като несигурността около икономическата политика, въвеждането на еврото и геополитическото напрежение в Персийския залив влияят директно върху решенията на бизнеса. Данните показват, че част от компаниите отлагат наемането на нови офиси, изчаквайки по-ясна среда. Въпреки това IT секторът остава водещ двигател на пазара. Общата картина показва колебание, но не и срив.

По-малко сделки и отложени решения

През първото тримесечие са сключени наемни сделки за общо 43 200 кв.м, което е спад от 4,9% спрямо предходното тримесечие и от 15,9% на годишна база. Основните причини са липсата на яснота около осигурителните вноски, икономическата политика и инфлационния натиск. Влияние оказва и неочакваната война в Персийския залив, която засилва предпазливостта на компаниите.

Най-активни остават периферните райони, където са договорени около 24 000 кв.м, основно около Околовръстния път и Бизнес Парк София. Следват зоните по главните пътни артерии с около 14 000 кв.м, докато широкият център и централният бизнес район изостават с едва 5 400 кв.м.

IT секторът доминира пазара

Около 65% от новонаетите площи са заети от IT компании, което затвърждава ролята им като основен двигател. Останалите сделки са разпределени между административни услуги с 9%, здравеопазване със 7%, търговия на едро с 5% и други сектори с 15%.

Според Йоанна Димитрова от Cushman & Wakefield Forton несигурността е повлияла значително на поведението на наемателите. Очакванията са следващите месеци да донесат повече яснота, особено след приемането на държавния бюджет.

Ограничено ново строителство и риск от свръхпредлагане

Новото предлагане остава ограничено, като единственият завършен проект е сградата Oxia на Bernard Investments с площ от 3 800 кв.м. В същото време в строеж са 219 000 кв.м, като близо 100 000 кв.м се очаква да бъдат завършени до края на годината.

Това поражда опасения за свръхпредлагане, особено при по-слабо търсене. Общият обем офис площи в София достига 2 349 000 кв.м, а свободните площи са 278 000 кв.м или 11,8% от пазара.

Най-ниска вакантност се отчита в централната бизнес зона - 5,3%, докато най-висок дял има в периферните райони - 16,0%. Зоните по основните пътни артерии също остават с високо ниво на свободни площи - 11,5%.

Стабилни наеми въпреки напрежението

Наемните нива остават стабилни, като за клас А офиси варират между 14 и 18 евро на кв.м. В централната бизнес зона цените се задържат около 20 евро на кв.м за четвърто поредно тримесечие. Тази стабилност се обяснява със съчетание от по-слабо търсене и наличие на свободни площи.

Инвестиции за десетки хиляди квадратни метра

През периода са реализирани и две значими инвестиционни сделки. Bernard Investments придоби офис сградите на BSR One в София, с което увеличи портфолиото си с близо 30 000 кв.м и достигна общо 120 000 кв.м в столицата.

Втората сделка е придобиването на Varna Towers във Варна от местни инвеститори. Офисната част включва две кули с обща площ от 18 500 кв.м, което допълнително подчертава интереса към качествени бизнес имоти извън София.

