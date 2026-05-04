Лазери, заря и Азис! Зрелищно откриване на „Мерит Зенит“ в София

Небето над София бе озарено от впечатляващо светлинно шоу, продължило седем минути и превърнало се в един от най-запомнящите се моменти от откриването на казино „Мерит Зенит“. Събитието съчета мащабна организация, лукс и силно визуално присъствие.

Кулминацията в небето бе допълнена от ефектна заря, която засили усещането за спектакъл. За да се проведе шоуто, въздушното пространство над столицата бе временно ограничено със специално разрешение от полицията, общината, пожарната и РВД.

Празничната програма продължи в зала „София“ на хотел „Маринела“, където гостите се включиха в гала вечер с изискан характер. Там атмосферата се пренесе от откритото пространство към сцена, която съчета музика, гурме изживяване и артистични изпълнения. Кулминацията на тази част от вечерта бе концертът на Азис, който представи емоционално и силно сценично шоу.

Водещи на събитието бяха Силвия Лулчева и Корхан Сайгънер, които придадоха елегантност и международен облик. Събитието бе излъчено на живо във всички обекти от веригата „Мерит“, а чрез видеостена гости от Турция, Черна гора, Северен Кипър и България се запознаха с концепцията и мащаба на проекта.

Сред официалните лица, отправили приветствия, бе Ханде Тибук. Лентата прерязаха Влади Кисьов, Румен Стоилов, Курти Куртев и Росен Керишев, с което бе дадено символично начало. Специална торта с емблемата на „Мерит“ също отбеляза старта на новото начинание.

Музикалната програма предложи разнообразие от изпълнения. Fancy Group създадоха настроение с популярни евъргрийни, а Силвия Кацарова изпълни свои хитове в градината на комплекса. Сцената на открито бе водена от Драго Драганов, който поддържаше динамиката със забавления, игри и награди, както и с участие на изпълнителката Криси.

Откриването на казино „Мерит Зенит“ се превърна в зрелищно събитие, което съчета светлина, музика и емоция. Присъствието на международни гости и мащабната организация ясно подчертаха амбицията на проекта да заеме водещо място в развлекателната индустрия.

