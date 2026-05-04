Край! На тази дата всички нови коли поскъпват

Всички автомобили, регистрирани след 7 юли, ще бъдат оборудвани със задължителният пакет за активна безопасност на ЕС, който включва системи като мигаща стоп светлина или функция за автоматично спиране с разпознаване на пешеходци и велосипедисти. И въпросът вече не е дали ги искаме, а колко ще платим за тях, пише "Аутомедия".

Има обаче някои много важни нюанси на това, което предстои. Много медии представиха като „идват осем нови системи“, което не е напълно вярно, тъй като повечето от тези функции са задължителни още от 7 юли 2024 за новоодобрени превозни средства. Това, което се променя след 2 месеца, е, че гратисен период приключва - от тази дата нито един автомобил няма да може да бъде регистриран в Европа, дори ако е базиран на платформа, одобрена преди 2024, без да отговаря на пълните регулации.

Това означава, че модел, проектиран през 2018, който използва стара електронна архитектура, вече не може да се продава като нов в Европа след 7 юли, без да бъде адаптиран. И съответно марките ще трябва да преразгледат предложенията в своя гама. Така идва основната видима техническа новост за леките автомобили в този етап - адаптивна стоп светлина, която мига бързо, когато автомобилът засече внезапно спиране над 50 км/ч и с забавяне над 6 м/с².

Тези системи са задължителни още от 2024

o Предупреждение за превишена скорост (ISA), което засича пътното ограничение чрез камера или GPS и предупреждава шофьора, когато го надвиши.

o Предупреждение за разсейване и умора на шофьора (DDAW), базирано на поведението на водача, в някои случаи чрез вътрешна камера.

o Автоматично аварийно спиране (AEB) с разпознаване на пешеходци и велосипедисти, както и превозни средства.

o Асистент за аварийно поддържане на лента (LKA), който коригира траекторията, ако колата напусне лентата без мигач.

o Камера или сензор за заден ход, които служат за откриване на препятствия и пешеходци зад превозното средство.

o Черна кутия (EDR), която записва секундите преди инцидента и след това възстановява информацията.

o Интерфейс за антистартерен етилометър или алкохолен тестер - задължителна предварителна инсталация, която може да се активира само със съдебна заповед или бизнес решение.

Ако сте купили нова кола през последните две години, вече сте имали всичко това. Истината е, че много наследени модели на стари платформи все още можеха да се продават без тези функции, но тази празнина вече е затворена.

Какво представлява Общото правило за безопасност (GSR)

Регламентът на ЕС 2019/2144, известен с абревиатурата си на английски GSR (Общ регламент за безопасност), е европейската правна рамка, която изисква всички нови автомобили, продавани в ЕС, да включват активни системи за безопасност. От 2022 той се въвежда на етапи. Последната фаза влиза в сила на 7 юли 2026 и затваря последния период: от тази дата не може да се регистрира нов автомобил без спазване на пълните разпоредби. Регулациите засягат само новите превозни средства - автомобилите, които вече са регистрирани, остават изключени.

Какво е наистина новото от 7 юли 2026

Основната видима техническа новост за леките автомобили е адаптивната стоп светлина или ESS (Аварийно спиране). Това е система, която много премиум производители предлагат от години: Mercedes, BMW, Audi, Volvo и други я включват през последното десетилетие като част от оборудването си. Това, което се случва на 7 юли, е, че става задължително за всички автомобили, без значение от класа и цената им.

Освен стоп светлината, е добавено и записване на данни за тежки превозни средства (камиони, автобуси), което досега беше задължително само за леки автомобили. И пълното затваряне на крайните срокове - към 7 юли вече няма изключения поради възрастта на хомологацията. Всички регистрирани автомобили трябва да отговарят на регулациите, независимо кога е проектирана платформата.

Как ще се промени цената на новата кола

Пълният пакет от задължителни системи прави новия автомобил по-скъп, но по-евтин от това, което някои прогнозираха. Сериозни оценки, базирани на анализа на въздействието на самата Европейска комисия, поставят допълнителната цена на превозно средство между 400 и 1500 евро в зависимост от сложността на модела. Малките полезни превозни средства са по-близо до ниския диапазон, а големи SUV и премиум модели - до най-високото ниво.

И все пак тези стойности са далеч от прогнозите, според които поскъпването ще бъде между 2000 и 4000 евро. Големият проблем обаче си остава, тъй като увеличение на цената с 1000 евро при автомобили, струващ 15 000 евро, е 6,7%, докато при кола за 60 000 евро е само 1,7%. А това означава, че от евтините автомобили ще пострадат най-много от регулациите.

„60% от хората не купуват нови коли, защото на пазара няма такива за по-малко от 15 000 евро“, обясни наскоро Винсент Кобе, главен изпълнителен директор на Citroën. Той е категоричен, че автомобилите поскъпват именно заради задължителните нови функции, като мнението му се споделя и от представители на Dacia. И така съответно на преден план излиза въпросът дали Европа иска по-безопасни или по-достъпни автомобили. Защото днес изглежда невъзможно да имаш и двете неща едновременно.

Трябва ли всичко това да е задължително?

Безспорно, че мигащата стоп светлина спасява животи на магистралата, а автоматичното спиране с откриване на пешеходци намалява и градските сблъсъци. Предупреждението за умора също е полезно, защото засича кога шофьорът губи концентрация. Но трябва ли всички системи да са задължителни, или някои могат да бъдат по избор?

Въпросът не е риторичен. Ясно е, че има животоспасяващи системи (AEB с пешеходци, мигаща стоп светлина, аварийно поддържане на лента) и други, които са по-спорни, като предупреждението за превишена скорост на ISA, което много шофьори в крайна сметка заглушават, защото постоянно издава сигнал веднага щом преминат участък с обозначение ограничение.

Самата Euro NCAP наскоро призна, по думите на своя шеф Михиел ван Ратинген, че е разочарована от европейските правителства, защото те въвеждат стимули за електрически автомобили, но не и за по-безопасни автомобили. С други думи, регулаторът подтиква хората да залагат на екология, но това не улеснява достъпността на този по-безопасен автомобил за средностатистическия купувач. И обяснява защо потребителите са готови да купят бензинова Dacia Sandero вместо два пъти по-скъп нов електромобил, като, разбира се, жертват голяма част от функциите.

Европейският купувач плаща, американският - не

Има един показателен факт, който почти никой не включва в този дебат. Регулацията GSR е европейска, не глобална. В САЩ автомобилите не са задължени да включват AEB с разпознаване на пешеходци, ISA, камера за умора, антистартиращ етилометър или мигаща стоп светлина. Затова американският Ford Bronco, който също се продава в Европа като вносен, не включва половината от тези системи на домашния си пазар. Европейският купувач плаща сметката за регулация, която на практика не се прилага за от другата страна на Атлантика.

Тази асиметрия е това, което кара европейските производители да обмислят как да продължат да се конкурират. И тази, която отчасти се съгласява с онези, които искат регулацията да позволи общ минимум и да остави някои системи по избор. Балансът между сигурност, свобода и цена е сложен.

Сигурно, че няколко от тези системи ще спасят животи. Но регулацията е събрала всичко в един задължителен блок, без да дава шанс на потребителя да избира. След 7 юли той ще трябва да плаща повече, а това, в дългосрочен план, е по-сериозен проблем от всяка техническа система, която се опитват да му наложат.

