Тези достъпни електрически коли скоро ще са само спомен

Някои добре познати електрически превозни средства скоро ще бъдат само спомен. Ще трябва да се сбогуваме с тях, тъй като производителите вече не се интересуват от производството и продажбата на тези модели. Това ще засегне особено купувачите, които са търсели достъпни електрически превозни средства.

Производителите са решили да се откажат от тези модели по различни причини, въпреки че основните от тях включват намаляващото търсене и преориентирането на фабричния капацитет.

Motor1 съобщава за електрическите автомобили, които достигат края на жизнения си цикъл, предава "Блиц".

Избрали сме достъпните модели електрически автомобили от списъка, тъй като те са тези, които привличат купувачи.

Кои достъпни електрически автомобили ще изчезнат до 2027 г.?

Акура RSX;

БМВ i4;

Шевролет Болт;

Киа Ниро електрическа;

Фолксваген ID.4;

Волво EX30.

При това Chevrolet Bolt се задържа на пазара само около шест месеца след дебюта си, а електрическият кросоувър Acura RSX бе спрян от производство още преди да бъде пуснат в продажба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com