Удар срещу гонките! Полицията тръгва след колите, глобите и доходите

Полицията засилва ударно контрола срещу незаконните гонки и дрифтове по Южното Черноморие през целия започнал вече летен сезон. В Бургаска област ще продължат специализираните операции за пътна безопасност, след като от началото на годината вече са установени 16 случая на организирани гонки.

Срещу нарушителите ще се използват дронове, мобилни камери, масирани проверки и връчване на натрупани наказателни постановления и електронни фишове още при спиране на пътя. На терен по Южното Черноморие вече са над 240 униформени, а в Несебър работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната, съобщава Нова телевизия.

Дронове и камери по рисковите точки

Един от основните инструменти срещу нощните гонки ще бъде техническото наблюдение на местата, които отдавна са известни на Пътна полиция. В Бургас има над десет точки, използвани за нерегламентирани състезания и дрифтове с автомобили и мотоциклети.

Сред тях са пътни участъци със слабо движение през нощта, изоставени паркинги, старото летище на авиобаза "Равнец" и паркингите на големите търговски центрове. Именно там полицията ще насочва мобилните екипи, камерите и дроновете, за да документира нарушенията и да пресича събиранията преди да се превърнат в опасност за останалите участници в движението.

Най-натоварените булеварди също остават под наблюдение. Един от тях е ключов бургаски булевард, по който минава трафикът от и за АМ "Тракия" и който често се превръща през нощта в арена на незаконни състезания.

Системните нарушители ще получават всички фишове на пътя

Новият подход на полицията е насочен особено към водачите с натрупани нарушения. Старши инспектор Пламен Николов, началник на Пътна полиция-Бургас, обясни, че системните джигити вече са изведени от масивите на ОДМВР-Бургас.

"Те са изведени от масивите на ОДМВР-Бургас. При всяка проверка на пътя ще им бъдат връчвани всички натрупани наказателни постановления и електронни фишове", заяви инспектор Николов.

Това означава, че проверките няма да бъдат само моментна реакция на конкретно нарушение. При спиране на рисков водач полицията ще задейства и натрупаната административна отговорност, за да не остават старите фишове и наказания без реален ефект.

Проверки на мощни коли и съмнителен стандарт

Пътна полиция вече прилага и друг натиск - анализ на водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и управляват скъпи, мощни автомобили, без това да съответства на официалните им доходи. При съмнение се изготвят доклади и се изпращат сигнали до компетентните институции.

"Правят се проверки за съответствие между трудовите доходи и стойността на притежаваните автомобили. При несъответствия се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции", обясни началникът на Пътна полиция-Бургас.

По думите му тази мярка не е кампанийна, а постоянна. Така контролът срещу агресивните водачи се измества отвъд самото нарушение на пътя и стига до въпроса как са придобити автомобилите, използвани за гонки, дрифтове и рисково шофиране.

Обсъжда се и писта за високи скорости

Освен санкции и проверки, специалисти поставят и въпроса за регламентирано място, където любителите на високите скорости да могат да шофират контролирано и срещу заплащане. Идеята е агресивното поведение да бъде изведено от улиците и насочено към среда със правила и безопасност.

Старши инспектор Николов съобщи, че вече има подобно инвестиционно намерение за изграждане на писта близо до Бургас. Проектът обаче все още не е реализиран, а дотогава основният инструмент на държавата остава засиленият контрол по пътищата.

Профилът на агресора е тревожно повтаряем

Преподавателката по теория и практика Яна, която повече от 20 години обучава бъдещи шофьори и работи със водачи за възстановяване на отнети контролни точки, описва сходен профил при част от нарушителите. По думите й често става дума за хора със склонност да поемат рискове и да повтарят едни и същи нарушения.

"Има повтаряемост - обикновено нарушенията са за едно и също. Например, идва някой, на когото всички точки са отнети само за липса на предпазен колан. Казва: "Няма да го нося този колан". Полицаят му обяснява, че ще му вземат книжката, но той продължава. По същия начин е и със скоростта. Казват: "Имам пари, ще си плащам глобите, но ще карам с висока скорост", обяснява преподавателката.

Според нея автомобилите, предпочитани от любителите на дрифта, обикновено са с мощни двигатели и със задно предаване. Именно тези машини най-често се използват за зрелищни, но опасни маневри, които създават шум, риск и напрежение в градската среда.

Бургас вече живее със сигналите срещу гонките

Жителите на Бургас отдавна подават сигнали за нощен шум, дрифтове и опасно каране, включително до омбудсмана. Натискът от гражданите е една от причините полицията да засили действията си точно преди летния сезон, когато трафикът по Черноморието рязко се увеличава.

Отчетените 16 случая на организирани гонки от началото на годината показват, че проблемът не е единичен, а системен. Именно затова операциите ще продължат с пълна сила през сезона, когато курортите се пълнят, движението става по-интензивно, а рискът от тежки инциденти се увеличава.

Сблъсъкът вече не е само между полицията и любителите на скоростта, а между правото на нормален живот в градовете и демонстративното пренебрежение към правилата. Дроновете, камерите, връчването на стари глоби и проверките на доходите показват, че държавата опитва да затвори повече врати пред системните нарушители. Истинският резултат обаче ще се види през лятото - там, където всяка нощна гонка може да се превърне от шумно шоу в трагедия на пътя.

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