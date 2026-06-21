Тримата работници на АПИ остават в болница след тежкия удар край Ботевград

Тримата работници на АПИ, пострадали при тежкия инцидент край Ботевград, остават в болница, съобщава Нова телевизия. Най-тревожно е състоянието на 50-годишен мъж, настанен в УМБАЛ „Св. Анна“ с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Той е с опасност за живота. Другите двама пострадали също остават под лекарско наблюдение в софийски болници след удара в обезопасен участък на пътя.

Най-тежкият случай

50-годишният работник е приет в УМБАЛ „Св. Анна“ след инцидента, при който автомобил преминал през обезопасен участък край Ботевград и ударил служители на АПИ. Травмите му са тежки, а лекарите продължават да следят състоянието му.

Сред пострадалите е и 19-годишен мъж. Той е настанен в „Софиямед“ с открити фрактури на горен и долен крайник.

Операция по спешност в ИСУЛ

Третият пострадал е 46-годишен работник, приет в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“. По думите на д-р Орлин Тошев от Клиниката по ортопедия и травматология мъжът е бил транспортиран в добро общо състояние, адекватен и контактен.

„Снета му е анамнеза и са уточнени първоначалните травми. Касае се за фрактури в областта на десен горен крайник, по-точно длан и пръсти. Приета е оперативна интервенция по спешност, която пациентът е понесъл добре. В момента е под наблюдение и е в стабилно общо състояние“, посочи д-р Тошев.

Предстоят още изследвания

46-годишният пациент е разказал, че е бил извън буса, когато автомобилът го е връхлетял. Той има ясен спомен за случилото се. Лекарите ще извършат допълнителни изследвания, за да уточнят диагнозата и да установят дали има увреждания на други органи.

„Не можем да кажем колко време ще продължи възстановяването. Трябва да минат поне още 24 часа от събитието, за да се прецени дали има вреди на други органи“, каза д-р Тошев.

Инцидентът е станал вчера около 13:30 часа, на около 4 км от Ботевград. По информация на Нова телевизия тримата работници почиствали храсти около магистралата, когато 69-годишен шофьор преминал през обезопасения участък, ударил първо конусите, след това работниците, а после се забил в друг лек автомобил.

Случаят остава тревожен най-вече заради състоянието на пострадалите. Един от тях се бори за живота си, друг е преминал през спешна операция, а най-младият е само на 19 години и е с тежки счупвания. Ударът в зона, в която хора са работили на пътя, отново поставя въпроса за вниманието на шофьорите при обезопасени участъци и за риска, който поемат служителите при пътна поддръжка.

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