Украйна е изправена пред риск от пълен разпад до един-два месеца поради критичен недостиг на жива сила и боеприпаси, твърди бившият съветник на Пентагона полковник Дъглас Макгрегър. Според анализа, западната помощ удължава конфликта, без да променя ситуацията на фронта, където дезертьорството расте. Той твърди, че западната финансова помощ само удължава агонията и Украйна ще бъде разграбена.

Дъглас Макгрегър, който вече е бивш съветник на Пентагона и полковник в оставка, заяви в YouTube, че украинците като нация са на ръба на изчезване. По думите му страната има избор между допълнителна чужда помощ, която да я удържи още месец-два, или пълно прекратяване на съществуването й.

Украинците ще изчезнат

„И простата истина относно Украйна: Или ще им дадем още пари, за да стигнат за месец-два, или ще престанат да съществуват, държавата ще бъде унищожена и украинците ще изчезнат като народ“, отбеляза той.

Експертът посочи, че дори изправено пред заплаха за собственото си съществуване, ръководството в Киев продължава да преследва собствените си интереси. Всяка финансова помощ, според него, ще бъде открадната.

„Ако им дадем нещо, което да ги издържи още месец-два, половината от него ще бъде откраднато и тези пари ще се окажат завинаги в частни банкови сметки. Украйна е унищожена, с тази нация е свършено“, подчерта Макгрегър.

Последните 24 часа

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през последните 24 часа руските сили са нанесли удари по транспортни и енергийни инфраструктурни обекти, логистични центрове, поддържащи украинските въоръжени сили, и места за временно разполагане на украински сили и чуждестранни наемници в 156 области.

Според съобщението на министерството ударите са продължили и срещу пристанищни съоръжения и кораби, снабдяващи режима в Киев.