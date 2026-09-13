Мирното споразумение е почти договорено. Кушнер каза условието
Според него Путин е очертал линията, до която иска Украйна да се оттегли
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Според него Путин е очертал линията, до която иска Украйна да се оттегли
Частни автомобили, магазин и жилищни райони се превърнаха в мишени, а десетки хора бяха ранени
Не е новина, че Плотницкий е голям играч
Българският национален отбор по волейбол допусна първото си поражение на eвропейското първенство
Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лице в лице с руския президент Владимир Путин
Москва атакува украински градове преди зимата, докато Киев отвърна с удари по обекти дълбоко в руска територия
Шестима от пострадалите са хоспитализирани, след като ударът е разрушил горните етажи на жилищна сграда
Руският президент свърза успеха на крайната десница в Германия с „грешки на Запада“ и заяви, че изпращането на европейски войски в Украйна ще означава...
Президентът на САЩ призова и Зеленски да покаже готовност и допусна нова двустранна среща с руския държавен глава
Изявлението му дойде в отговор на въпрос какви гаранции са необходими
Железопътна служителка е убита край Запорожие, докато НАТО отчита най-тежкото ниво на цивилни жертви от май 2022 г.
САЩ отново става основен посредник
Ще използват предоставения от 27-те държави членки заем от 90 млрд. евро
Полетите от и до Люблин бяха временно спрени заради активността на руската далекобойна авиация
Блумбърг вижда обща тенденция в Германия, Франция и Италия - партии и лидери настояват за по-прагматичен курс към Русия
Бъдещият президент трябва да пази страната от чужди конфликти, а не да превръща кампанията в битка между Москва и Киев
Пратениците на Тръмп търсят пробив, докато Русия и Украйна продължават да вярват, че могат да подобрят позициите си преди истинския пазарлък
Юрий Ушаков определи разговорите като изключително открити и изпълнени с доверие, а американците вече пътуват към Киев
кортежът с представители на САЩ вече е напуснал Кремъл
Ето какво предлага менюто