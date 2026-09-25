"Прогресивна България" каза истината за Декларацията за Украйна

Европа трябва да може самостоятелно да гарантира сигурността си, а конфликтът между Русия и Украйна не може да бъде разрешен без участието и на двете страни. Необходима е визия за бъдещето по формулата „Европа на мира“ чрез възпираща отбрана и споделена сигурност. Това каза депутатът от „Прогресивна България“ Владимир Николов пред журналисти, след като цитира официалната позиция на страната ни и от парламентарната трибуна.

Николов бе категоричен, че думите на Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН относно войната са били пределно ясни. Той допълни, че това е и линията на „Прогресивна България“ - постигане на мир чрез преговори, а не по пътя на войната.

От партията коментираха и казуса с информацията, че Илияна Йотова е подписала съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. Депутатът Антон Кутев уточни, че тя нито е подписвала подобна декларация, нито е присъствала на самата среща. „Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на Европейския съюз. Тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова“, подчерта той.

Преди това самата Йотова разясни, че въпросната позиция не подлежи на подписване, а е била разпратена до държавите членки още преди сесията в Ню Йорк. На България не е била предоставена възможност да изрази резерви, а предложените от наша страна редакции са били отхвърлени. Поради тази причина тя е взела решение да не участва в заседанието, което се потвърждава и от отсъствието ѝ на общата снимка от форума.

Антон Кутев отбеляза, че България е активен участник в многостранната дипломация и подкрепя всяко международно усилие за прекратяване на военните действия, но декларациите от подобни формати съчетават множество различни национални нюанси. Той отправи и остра критика към политическите си опоненти: „Абсолютно несериозно е партии, които сведоха външната ни политика до функция на взети в чужбина решения и които задължиха България да финансира от собствения си бюджет войната в Украйна... тези партии, заедно с „Възраждане“ в момента, да дават насока на сегашната външна политика“.

В своето обръщение пред ООН Илияна Йотова определи войната срещу Украйна като основно предизвикателство пред международната общност и подчерта, че е крайно време конфликтът да се премести от бойното поле към сферата на политиката и дипломацията. „Необходим е диалог и поне малко доверие, подкрепено със съответните гаранции”, заяви тя.