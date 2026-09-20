Депутат на Радев: Йотова може да обедини цялото общество

Предстоящата кампания за президентските избори вече е в разгара си, но вместо сблъсък на идеи и визии за институцията, тя се превръща в „кална битка“ и компроматна война. За това алармира народният представител от „Прогресивна България“ Димитър Петров в ефира на „Неделя 150“ по БНР.

Той подчерта, че спекулациите с факти около помилвания и разследвания са недопустими и разследващите функции трябва да останат изцяло в правомощията на прокуратурата. По думите му кандидатът за президент Илияна Йотова има потенциал да показва отговорно и опитно поведение, насочено към държавния интерес, и да обедини както обществеността, така и различни политически сили, разграничавайки кампанията си от парламентарната политика.

Антикризисните мерки и бюджетната стабилност

Петров определи правителствения антикризисен пакет от над 300 милиона евро като навременна стъпка за овладяване на цените и подкрепа на най-засегнатите от инфлационния шок. Той отхвърли обвиненията, че мерките имат предизборен характер, като изтъкна, че „инфлационният чек“ цели пряка подкрепа за над половин милион уязвими граждани.

В контекста на процедурата по свръхдефицит депутатът посочи, че спешният бюджет е имал за цел да приоритезира плащанията, а управляващото мнозинство се стреми да свие дефицита за следващата година под 3,8%.

Процедурата за нов ВСС и избор на главен прокурор

Относно съдебната реформа Петров съобщи, че очакванията са нов главен прокурор да бъде избран най-късно до началото на пролетта. За целта е задействана процедурата за попълване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС):

Октомври: Гражданските и професионалните организации ще могат да изпращат сигнали и данни за кандидатите до Правната комисия.

2–4 ноември: Провеждане на публични изслушвания на кандидатите.

19 ноември: Финално гласуване за избор на членове на ВСС.

Депутатът допълни, че мнозинството подкрепя своите номинации като доказани професионалисти, но остава отворено за публичен диалог с партии като ДБ, ПП и „Възраждане“ за евентуална подкрепа на техни кандидати, ако техните концепции се окажат по-добри.

Реформи и извънредна атестация в съдебната система

Петров подчерта, че новият състав на ВСС трябва да предприеме решителни стъпки срещу задкулисните влияния в правосъдието. За тази цел се очаква през октомври Министерският съвет да внесе промени в Закона за съдебната власт, които да дадат правомощие на новия ВСС да извърши извънредна атестация на всички административни ръководители в съдебната система, за които има съмнения за компрометиран професионализъм.