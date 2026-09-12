Властта отчете обрат при храните и готви защита срещу скъпите горива

Цените на храните вече са поставени под контрол и тенденцията на безконтролно поскъпване е прекъсната - това е една от основните тези, с които председателят на парламентарната Бюджетна комисия Константин Проданов защити икономическата политика на управляващите. По думите му през няколко последователни месеца при храните е отчетен спад, а предварителните данни за август показват стабилизиране.

Следващият голям риск според депутата от „Прогресивна България“ идва от високите цени на горивата, за които държавата вече разработва пакет за намеса, ако бъде премината границата на поносимост за домакинствата и бизнеса.

Цените на храните падат, откакто сме на власт

Проданов постави силен акцент върху движението на цените при храните и направи разграничение между тях и общата инфлация. „Цените на храните падат, откакто ние сме дошли на власт“, заяви той пред БНТ.

По думите му през май е отчетен спад от около 0,4%, през юни - 1,9%, а през юли - приблизително 1%. Предварителните данни за август показват практически задържане на ценовите равнища.

За Проданов това означава, че един от най-сериозните проблеми за домакинствата - непрекъснатото поскъпване на основните стоки - поне на този етап е овладян. „Това, което ние се ангажирахме, е не да намалим, а да поставим под контрол и да владеем безконтролното покачване, предизвикано от спекулативните тенденции, към които прибягват някои търговци, и неефективността на пазара“, заяви председателят на Бюджетната комисия.

Властта приписва ефект на мерките срещу ценовия натиск

Проданов защити тезата, че държавната намеса е помогнала да се предотврати нов ценови шок и след изтичането на специалните правила, свързани с въвеждането на еврото.

Според него без предприетите от правителството мерки е съществувал риск след края на този режим да се стигне до рязко поскъпване.

Политическият залог за управляващите е голям, защото именно храните са сред разходите, при които домакинствата усещат най-силно всяко движение на цените. Затова Проданов поставя стабилизирането им като доказателство, че пазарът вече не се движи безконтролно.

След храните идва рискът с горивата

Докато при храните Проданов говори за овладяване на тенденцията, при горивата тонът му беше значително по-предпазлив. „Цените на горивата отново гонят доста високи стойности. 100 долара на барел през 2026 г. са малко различни от 100 долара през 2022 г.“, заяви депутатът.

Според него цените са „безспорно много високи“, но все още не е достигнат моментът, в който държавата трябва да започне да изплаща целеви компенсации.

Правителството обаче вече подготвя пакет от мерки, които могат да бъдат задействани при изпълнение на определени условия. „Нашата теза е, че каквито и да е помощи трябва да бъдат насочени към тези, които имат нужда. Според мен този момент още не е дошъл“, каза Проданов.

Така идеята не е да се раздава еднаква компенсация на всички потребители, а подкрепата да бъде насочена към домакинствата и бизнеса, за които ново рязко поскъпване би било най-тежко.

Газът за зимата е осигурен

Проданов даде уверение и за предстоящия отоплителен сезон. Попитан за данните, че газовото хранилище е запълнено на около 65%, той отговори: „Достатъчно е пълно, за да ни преведе без проблеми през отоплителния сезон.“

Наред с енергийните запаси държавата е предвидила и социална защита за домакинствата с най-ниски доходи. По думите му в бюджета на Агенцията за социално подпомагане са заложени над 300 млн. за помощи за отопление на енергийно бедни домакинства.

Проданов посочи, че има механизми за подпомагане и на бизнеса при прекомерно високи енергийни цени.

Бюджет 2027 - дефицит, доходи и инвестиции

След ценовата и енергийната тема председателят на Бюджетната комисия очерта и философията на Бюджет 2027. Тя ще стъпи върху три основни направления - намаляване на прекомерния бюджетен дефицит, социални мерки и политика по доходите и създаване на по-добра инвестиционна среда.

„Ще видите разходните политики в бюджета, но философията се базира на три стълба - намаляване на прекомерния държавен дефицит, социалните мерки и политиката по доходите“, заяви Проданов.

Предвиждат се по-високи данъчни облекчения за работещите родители, увеличение на помощите за отглеждане на деца и по-високо майчинство.

Третият стълб е насочен към инвестициите и икономическия растеж, така че ограничаването на дефицита да не бъде постигнато чрез спиране на развитието.

Електронните фактури влизат срещу укриването на ДДС

Една от важните приходни мерки ще бъде въвеждането на електронно фактуриране. Според Проданов това трябва да затвори част от използваните в момента възможности за избягване на плащането на ДДС и да изсветли бизнес оборотите.

Логиката на управляващите е държавата да подобри събираемостта и контрола, вместо автоматично да търси решение чрез повишаване на данъчните ставки.

Именно по-високата събираемост трябва да помогне за съчетаването на социалните разходи с намерението за свиване на дефицита.

Нови правила и за парите на болниците

Бюджет 2027 ще донесе промени и при разходването на средствата на НЗОК. „Ще задължим частните болници, които ползват ресурс от НЗОК, да провеждат търгове за лекарства“, заяви Проданов.

За скъпите медикаменти се предвижда държавата да организира централизирани търгове. Целта е да се постигнат по-ниски цени и по-голяма прозрачност при харченето на публичните средства.

На въпрос дали управляващите са готови за по-радикална административна реформа, Проданов заяви, че преди това трябва да бъде извършен функционален анализ, защото на много места са натрупани сериозни структурни проблеми.

И парите за образование ще се връзват с резултатите

След слабите резултати на българските ученици в PISA управляващите подготвят промяна и във финансирането на образователната система. „Работи се по механизъм, който ще обвърже финансирането с получените резултати“, заяви Проданов.

Това би било чувствителна промяна спрямо модела, при който основният фактор за средствата е броят на учениците. Предстои обаче да стане ясно как точно ще бъдат измервани резултатите и как ще се избегне наказването на училища, които работят в по-трудна социална среда.

Данъчните оценки на имотите могат да се удвоят

Проданов защити и една от най-спорните идеи - сериозната актуализация на данъчните оценки на недвижимите имоти. Според него те не са променяни приблизително 20 години и вече са твърде ниски спрямо реалните стойности.

Предвижданите стъпки могат в рамките на няколко години да доведат до приблизително двойно увеличение на данъчните оценки. „Много по-лесно е да се актуализират с по-малки стъпки, които не забелязваме, ако го правиш от година на година“, каза Проданов.

Той аргументира промяната и със състоянието на общинските финанси. По думите му България събира около три пъти по-малко местни данъци като дял от БВП спрямо средното равнище в ЕС.

Повишаването на оценките според него ще осигури повече ресурс за местните власти и ще помогне за изсветляване на част от сделките с недвижими имоти.

Проданов подчерта, че с тази промяна такса „смет“ няма да бъде увеличавана.

Удар и по схемите при бързите кредити

Сред останалите реформи е и затягането на правилата за бързите кредити. Проданов определи сектора като сериозно проблемен и направи връзка между част от краткосрочното кредитиране и хазарта. „От 2014 г., когато е приет сегашният закон за бързи кредити, той не работи“, заяви депутатът.

Според него ограниченията върху годишния процент на разходите се заобикалят чрез допълнителни такси и различни договорни механизми, което води до ситуации, при които първоначално малък заем може да нарасне многократно. „Стига се до такива куриози, че хора взимат 500 и връщат 5000. Това искаме да пресечем, да изсветлим сектора“, заяви Проданов.

Той описа част от практиките с необичайно остри думи: „Пред такива офиси обикновено стоят хора в добра спортна форма, които напомнят на едни отминали времена. Аз лично бих се притеснил да вляза в такъв офис.“