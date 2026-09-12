Фандъкова потвърди голямото отстъпление: ГЕРБ подарява президентския терен

ГЕРБ окончателно се отказва от собствен кандидат за президент и няма да застане официално зад никого от участниците във вота. Това потвърди депутатът Йорданка Фандъкова пред БНТ, с което сложи край на продължилата седмици несигурност около поведението на партията. Формално решението се представя като отказ от „участие за самото участие“, но политическият резултат е друг - една от най-големите партии доброволно напуска президентската битка и оставя избирателите си без собствена алтернатива в момент, когато сама признава, че срещу нея стои „много силната кандидатура“ на Илияна Йотова.

Не издигаме кандидат и не подкрепяме никого

Фандъкова призна, че решението е било трудно и че в ГЕРБ е имало сериозни вътрешни дискусии. „Имаше много дискусии, много различни мнения и това показва характера на нашата политическа сила. Всеки имаше възможност да защити своята позиция. Решението не беше лесно“, каза тя.

Самата Фандъкова е защитила тезата, че ГЕРБ не трябва да влиза в надпреварата със свой кандидат. „Когато отиваш на едно състезание, трябва да имаш ясна цел какво желаеш да постигнеш. Участие за самото участие за мен не е политическа стратегия“, заяви тя.

Така обаче остава без отговор по-неудобният въпрос - как партия с дългогодишно управление, национални структури, депутати, кметове и претенции да бъде водеща сила вдясно стигна до президентски избори без кандидат, зад когото самата тя да е готова да застане.

„Не издигаме на тези избори кандидат от ГЕРБ и не обявяваме подкрепа за никого. Не призоваваме за подкрепа към когото и да било“, потвърди Фандъкова.

От лидер на битката до наблюдател край терена

Решението практически поставя ГЕРБ в необичайната роля на наблюдател в един от най-важните национални избори.

Партията няма да носи риска от загуба на собствен кандидат, но няма да може и да претендира за собствен политически успех, ако някой от останалите претенденти спечели. Това е далеч по-комфортна позиция, но трудно може да бъде представена като демонстрация на политическа сила.

Само ден по-рано бившият втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов определи липсата на кандидат като знак за „огромен дефицит“ в партията и свърза отказа от участие със загубата на политически профил и периферия. Думите му се вписват в очевидния проблем, който решението на ГЕРБ оставя след себе си - партия, която дълго време сама определяше дневния ред, този път решава изобщо да не се яви със собствено лице в най-мажорния национален вот.

Нашите хора сами ще решат

ГЕРБ прехвърля решението към своите членове и симпатизанти. „Привържениците, симпатизантите и членовете на ГЕРБ са умни, интелигентни хора. Те имат памет, помнят кой какво е говорил за тях. Нека всички кандидати убедят гражданите кой е най-добрият и за кого си струва да се гласува“, каза Фандъкова.

Това звучи като доверие към избирателите, но едновременно с това освобождава партийното ръководство от необходимостта да направи собствен политически избор.

Президентските избори са именно вотът, на който партиите показват не само организационна сила, но и какъв тип държавен глава искат, какви ценности поставят отпред и с какво лице са готови да ги защитават. ГЕРБ този път няма да даде такъв отговор чрез собствена кандидатура.

Месеци призиви за обединение приключиха без обединение

Фандъкова защити тезата, че ГЕРБ е търсил по-широко обединение на десните и демократичните сили. „Имахме една обща цел с десни и демократични хора - да се противопоставим на събирането на цялата власт в една политическа сила“, каза тя.

По думите й от ГЕРБ месеци наред са призовавали за кандидат, способен да се противопостави на Илияна Йотова. „Ние призовавахме месеци наред за издигането на кандидат, който да може да противостои на много силната кандидатура на госпожа Йотова. Разговорите бяха отказани още в началото“, заяви Фандъкова.

Точно тук обаче се проявява противоречието в сегашната позиция. Ако кандидатурата на Йотова е оценявана като толкова силна и ако ГЕРБ смята президентския пост за ключов за баланса във властта, логичният политически отговор би бил партията да предложи собствена силна кандидатура след провала на разговорите за обединение. Вместо това тя избра да освободи терена.

Бивши лица на ГЕРБ вече са при други кандидати

Допълнително неудобство за партията създава участието на хора с минало в ГЕРБ в инициативните комитети на различни президентски кандидати.

Фандъкова настоя, че това са лични решения, които не могат да бъдат тълкувани като партийна подкрепа. „Не само в инициативния комитет на госпожа Йотова - има лица, които са изиграли голяма част от политическата си кариера в ГЕРБ, били са и в правителства на ГЕРБ, има и в инициативния комитет на господин Гюров. Това са лични решения“, обясни тя.

Формално това безспорно е така. Политически обаче картината е показателна - докато самият ГЕРБ остава без кандидат, хора, свързвани през годините с партията, вече намират политическа посока около чужди кандидатури.

Това допълнително размива образа на формацията в кампания, в която собствената й идентичност би трябвало да бъде един от основните й активи.

И при ВСС ГЕРБ отстъпва назад

Фандъкова коментира и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет, където ГЕРБ също не излиза със свои предложения. „Дебатът предстои. Има предложения, те ще се коментират. Нека да видим кандидатите, нека ги чуем“, каза тя.

След това отправи упрек към останалите политически сили. „Омръзна ми всички политически сили да изграждат автентичност срещу отрицанието и атаките срещу ГЕРБ. Сега имат възможност да видим как ще се справят. Ние сме категорично в опозиция. Критикуваме, когато има основание“, заяви Фандъкова.

Тази позиция обаче очертава все по-ясно новата роля, която ГЕРБ сам избира - не да предлага, а да наблюдава и да оценява предложенията на другите. При президентските избори това означава отказ от кандидат. При ВСС - отказ от номинации на този етап. И в двата случая партията се отдръпва от позиции, в които допреди години би настоявала сама да определя посоката.

Опозицията не означава отказ от политическа битка

Тезата, че ГЕРБ е „категорично в опозиция“, сама по себе си трудно обяснява отказа от президентска кандидатура. Именно опозиционните партии по правило използват националните избори, за да покажат алтернатива, да мобилизират структурите си и да проверят реалната си обществена тежест. ГЕРБ избира друго - да не поема риска.

Това може да се окаже тактически удобно за ръководството, но има цена. Партията доброволно се лишава от собствен глас в центъра на президентската кампания и дава възможност на конкурентите си да водят основния политически сблъсък.

Фандъкова нарече участието без ясна цел липса на политическа стратегия. Но същият въпрос вече може да бъде обърнат към самия ГЕРБ - каква е целта на голяма национална партия, която в един от най-важните избори нито издига кандидат, нито подкрепя кандидат, нито поема отговорност да посочи посока на собствените си избиратели.