Минималната заплата към 673 евро, държавата вдига и помощите за семействата

По-висока минимална заплата и значително разширяване на подкрепата за семействата ще бъдат сред основните социални приоритети през 2027 г. Правителството трябва да определи минимално възнаграждение между 620,20 и 672,80 евро, като социалният министър Наталия Ефремова заяви, че целта й е размерът да бъде максимално близо до горната граница. Паралелно с това се подготвя нов „Семеен пакет +“, който ще увеличи средствата за майчинство, детските помощи, раждането на дете и стимулите за родителите, които се връщат по-рано на работа.

До 672,80 евро минимална заплата

Новата формула за минималната работна заплата вече е договорена между правителството и социалните партньори, а според Ефремова това е пробив след повече от две десетилетия спорове.

„Повече от 20 години преговаряме за минималната заплата, но за три седмици през август успяхме да договорим новите критерии, по които ще се определя минималната“, заяви тя пред БНТ.

Правителството ще трябва да избере конкретен размер в коридора между 620,20 и 672,80 евро. Точната сума ще бъде определена след приемането на промените в Кодекса на труда и след преглед на бюджетните възможности.

„Максималният размер е 672 евро и 80 цента по новата формула. Дали ще бъде 660, или 670, наистина зависи от целия преглед и в крайна сметка от бюджетните възможности“, обясни Ефремова.

Тя обаче ясно заяви посоката: „Целта ми е да се стремим към максималния размер.“

Поглед и към издръжката на живота

Новият механизъм няма да се базира само на статистиката за средната заплата. В него влиза и издръжката на живота като ориентир, към който минималното възнаграждение трябва постепенно да се приближава.

Националният статистически институт ще разработи специална методика за изчисляване на този показател в срок от девет месеца след приемането на законовите промени.

Идеята е издръжката на живота да не се свежда единствено до най-необходимите разходи за храна, жилище и битови нужди. В сметката трябва да влязат и разходи за здравеопазване, културни дейности и други елементи, които определят нормалния стандарт на живот.

След три години ще бъде направен преглед доколко минималната заплата се е приближила до този праг. Ще се следят и съотношенията спрямо средната и медианната заплата, а при необходимост социалните партньори ще могат отново да коригират формулата.

„Семеен пакет +“ идва през 2027 година

Втората голяма социална линия е подкрепата за семействата. През следващата година правителството планира нов „Семеен пакет +“, който трябва да концентрира няколко различни мерки за родители и деца.

По думите на Ефремова между 20 млн. и 26 млн. евро допълнително ще бъдат насочени към увеличаване на помощите, свързани с майчинството.

Ще бъдат повишени и стимулите за майките, които решат да се върнат по-рано на работа. Идеята е държавата едновременно да подкрепя родителството и да улеснява връщането на пазара на труда, когато семейството избере този вариант.

Предвижда се увеличение и на детските помощи.

Над 50% повече при раждане

Особено сериозно увеличение се подготвя при еднократните помощи за раждане на дете. По думите на социалния министър ръстът трябва да бъде над 50%.

В момента помощта за първо дете е 191,73 евро. За второ дете размерът е 460,16 евро, за трето - 230,08 евро, а за четвърто и всяко следващо - 153,39 евро.

Новите суми предстои да бъдат конкретизирани, но политическата заявка е ясна - подкрепата за раждане на дете трябва чувствително да се увеличи.

Така „Семеен пакет +“ се оформя като една от най-съществените промени в социалната политика през 2027 г., защото обединява мерки за майчинството, детските помощи, раждането и връщането на родителите на работа.

Данъчно облекчение и за спорт и изкуство

Правителството обмисля и нов тип подкрепа чрез данъчната система. Данъчната основа на родителите ще може да бъде намалявана, ако детето посещава спортни или културни занимания.

Ефремова свърза тази идея и с усилията за изсветляване на доходите. „Целта ни е да изсветляваме доходите на хората и да виждат какви са ползите“, заяви министърът.

Така държавата ще се опита едновременно да стимулира инвестицията на семействата в развитието на децата и използването на официално декларирани услуги и доходи.

50 евро коледна помощ за повече хора

Социалният пакет за тази година също ще бъде разширен. Ефремова потвърди, че коледни добавки ще има и те вече са предвидени в бюджета. Размерът ще бъде 50 евро.

Този път помощта няма да бъде ограничена само до пенсионерите с най-ниски доходи. Право на нея ще имат и семейства с ниски доходи, както и хора с увреждания.

Определени са общо 12 групи, които ще могат да получат коледната подкрепа. Плащането ще бъде автоматично на базата на информацията в системите на Агенцията за социално подпомагане, без хората да бъдат принуждавани да подават допълнителни заявления.

Повече работа, а не повече социални помощи

При темата за бедността Ефремова защити тезата, че дългосрочното решение не е непрекъснатото увеличаване на социалното подпомагане, а включването на повече хора в трудоспособна възраст на пазара на труда.

Според нея големият брой икономически неактивни граждани тежи както върху статистиката за бедността, така и върху икономиката като цяло.

Предстоящото увеличение на линията на бедност ще доведе до промяна и в обхвата на подпомагането, като според министъра около 0,5% от хората ще излязат от статистическата група на живеещите под този праг.

Ефремова призна и един от най-чувствителните проблеми - макар увеличението на минималната заплата през последните години процентно да е изпреварило официалната инфлация, много хора не усещат реално подобрение на покупателната си способност.

Именно затова новата политика се опитва да свърже доходите не само със статистическите показатели, а с реалната издръжка на живота. Голямата заявка за 2027 г. е социалната политика да работи в две посоки едновременно - по-високо възнаграждение за труда и по-силна подкрепа за семействата с деца.