КНСБ поиска стоп за минималната заплата. Чака решение на Конституционния съд

Правителството да не определя размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г., преди да стане ясно решението на Конституционния съд. За това настоя президентът на КНСБ Пламен Димитров. Причината е спорът около законовата формула, според която МРЗ трябва да бъде 50% от средната работна заплата. Ако старият текст бъде възстановен в пълния му обхват, според изчисленията на синдиката минималното възнаграждение за 2027 г. трябва да бъде 692 евро.

КНСБ вижда законова колизия

Депутати и омбудсманът сезираха Конституционния съд заради разпоредби в бюджета за 2026 г., с които действието на текста в Кодекса на труда беше временно замразено. Според Пламен Димитров проблемът е, че ограничението е записано за 2026 г., но не дава достатъчно ясен отговор какво се случва с формулата през 2027 г.

„Имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст 244, ал. 2, който е замразен за 2026 г. За 2027 г. не е замразен, не е и „отмразен“. Какъв е - не знам“, заяви президентът на КНСБ.

Според него именно затова е необходимо първо да се изчака произнасянето на Конституционния съд. „Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, определящ минималната работна заплата на 692 евро за 2027 г., ние не можем да приемем друго число, освен него“, подчерта Димитров.

КНСБ вече е писала на Гълъб Донев

Синдикатът е отправил официален призив към вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев да не предприема действия за определяне на минималната заплата преди решението на съда.

„Апелирахме писмено до вицепремиера и финансов министър да изчака просто решението на Конституционния съд, преди да обявява каквито и да било действия“, каза Пламен Димитров.

660 евро в бюджетните указания

Напрежението се засили, след като в указанията на финансовото министерство за подготовката на Бюджет 2027 е заложена минимална работна заплата от 660 евро. КНСБ не приема тази стойност, защото тя е по-ниска от сумата от 692 евро, която би следвала при прилагането на действащата формула за 50% от средната заплата.

Така окончателният размер на МРЗ за 2027 г. остава обвързан не само с параметрите на следващия бюджет, но и с решението на Конституционния съд по оспорените текстове от бюджета за 2026 г.