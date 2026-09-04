Край на заблудите! Важна промяна със сиренето и кашкавала в магазина

Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае и да бъде информиран потребителят какво точно консумира. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на откриването на Седмия национален събор „Млечният път на България през вековете“ в Луковит.

Той допълни, че имитиращите продукти не могат да бъдат забранени, но потребителите трябва да бъдат ясно запознати с тяхното съдържание. Министър Абровски подчерта, че от 2010 година до момента не са предприемани необходимите промени в тази посока.

„Преди две седмици с моя заповед стартира работна група за промяна на Наредбата за млечните продукти, чрез която всички вратички и възможности за заобикаляне на правилата и условията, при които се произвеждат млечни и имитиращи продукти, да бъдат затворени“, заяви той.

Министърът очаква практиката да бъде прекратена най-късно до края на годината, така че българските потребители да могат да бъдат сигурни в качеството и произхода на млечните продукти.

„Искам всички ние да ядем българско бяло саламурено сирене, произведено в България, български кашкавал, който е претърпял необходимия процес на зреене в България, както и традиционното и световноизвестно българско кисело мляко“, допълни министърът. Той отбеляза, че това, което консумираме, има не само икономическо, но и здравословно отражение. „Храната определя и начина, по който живеем“, каза в заключение министър Абровски.