Търговец отсече: Не преувеличвайте с цените

Сензациите с цените на пресните картофи за 7 евро килограма малко са преувеличени. Повтаря се всяка година и няма общо с инфлацията в момента. Това каза пред Флагман.бг търговец от Бургас, който има семеен магазин за плод и зеленчук. Петър Атанасов от години се занимава с този бизнес и има поглед върху общата картина.

„Че има увеличение на всичко – има. Това е факт, който не можем да отречем. Въвеждането на еврото, войната, която предизвиква кризата с горивата – всичко се отразява върху цените и съответно на джоба ни. Но да правим сензация от всичко и да сме фейсбук герои, показвайки шокови цени на даден продукт, е малко преувеличено“, казва Петър.

Коментарът му е във връзка с публикация в социалните мрежи на професионалния шеф-готвач Силвена Роу. Тя показа картофи на цена от 7 евро за килограм, заснети на пазар в Пловдив. Постът във фейсбук предизвика вълна от недоволство. Хората коментират, че да ядеш картофи вече е лукс.

Според търговците обаче високата цена не се дължи нито на инфлацията, нито на евровалутата. Те са първите пресни картофи за сезона. Именно това е причината.

„Всяка година наблюдаваме подобна картина и всяка година се „възмущаваме“. Това са първите картофи за годината. В началото на месеца високи бяха цените на малините и къпините – по 45 евро за килограм. Тогава се въртяха публикации с тези плодове. Скоро ще сме „потресени“ от цените на черешите. Те също ще са високи. Такива са цените в началото, после падат. Нека хората да не преувеличават. Всичко е скъпо, ние, търговците, също едва оцеляваме“, допълва бургазлията.

Колаж "Флагман"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com