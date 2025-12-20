Суджуци ли? Друг продукт грабят като топъл хляб за Коледа

Може да се чувства все повече европеец, но когато стане дума за ядене – залага на традиционни ястия и продукти.

Това се случва и в Гоце Делчев, пише Топпреса.

В навечерието на празниците, вкусовете на хората от региона видимо се променят. Вместо традиционните - свински врат, флейки и суджук, все по-често избират кървавица и солена сланина – те са безспорният хит за Коледа.

Неврокопският край отдавна е известен със своите месарници, в които се предлага вкус, близък до домашния. Приготвят колбасите по стари рецепти, предавани от поколения, с акцент в подправките и технологията на приготвяне.

Към кървавицата и солената сланина интересът осезаемо е по-висок в сравнение с предходни години, казват търговците. Те обясняват тази промяна във вкусовете с желанието на хората да се върнат към по-прости, традиционни и познати продукти, както и с търсенето на по-достъпни в ценово отношение алтернативи за празничната трапеза.

В същото време останалите месни изделия – свинско месо, суджуци и флейки – се продават в обичайните количества, характерни за нормалните делнични дни. Търговците споделят, че няма спад в продажбите, но липсва и обичайният празничен пик.

