Голям проблем със смилянския боб. Масово се запасяват

Жегата и липсата на вода съсипаха смилянския боб.

Кметът на Смилян Чавдар Червенков обяви, че реколтата ще е поне наполовина от миналогодишната.

Причината за това е горещото и сухо лято, защото при температури над 29-30 градуса цветовете на смилянския фасул лесно окапват, каза той, цитиран от БТА.

Цените на новата реколта все още не са обявени, но клиентите вече звънят на пожар в Смилян, за да запазят доставки на фасул.

Те са готови да плащат всякаква цена, стига да им осигурим количеството, сподели производителят Снежана Кичукова.

