Индийски гигант вдига завод за суперхрани у нас. Трамплин за Европа

Една от пионерските индийски вериги за хранене, възприели франчайз модела - "Garden Café", подготвя изграждането на собствена фабрика за производство на храни в България. Това съобщи представител на компанията, цитиран от индийската агенция ПТИ, пише БТА.

Планираната производствена база у нас ще се специализира в два основни продукта - пробиотични картофени чипсове и храни от махана (лисича ядка) - популярна супер храна в Индия.

Според основателя Сандип Ноулакха, българската фабрика ще се превърне в ключов елемент от стратегията на компанията за експанзия в Европа. Продукцията ще се предлага под марката "Jiggies", която вече е позната на индийския пазар.

В момента "Garden Café" изнася пробиотични чипсове за България, но дългият транспорт отнема почти половината от шестмесечния срок на годност - проблем, който компанията иска да реши чрез местно производство.

"Почти три месеца се губят по пътя - от Индия до европейските магазини. Никой не иска да купува продукт, който скоро ще изтече. Европейското производство е единственото устойчиво решение", обяснява Ноулакха пред ПТИ.

Фабриката в България ще позволи на "Garden Café" значително да разшири присъствието си в ЕС и да гарантира свежестта на бързоразвиващите се нишови продукти.

