Няма такава заплата! Кое е единственото условие

Фирма търси безработен, когото да наеме срещу 13 000 лева заплата. Това е най-високото възнаграждение, което работодател предлага в трудовата борса на сайта на Агенцията по заетостта.

Компанията, която оферира толкова висока заплата, е от София и си търси разработчик на софтуер и софтуерни предложения.

"Да бъдеш UX дизайнер в WebPros, да бъдеш на върха на създаването на интуитивни и ангажиращи уеб приложения. Да работиш тясно с междуфункционални екипи, за да разбираш нуждите на потребителите, да ги превеждаш в дизайнерски решения и да осигуряваш безпроблемно потребителско преживяване", гласи обявата на компанията.

Сред изискванията й няма такова за степен и област на образование. Владеенето на английски и, разбира се, работата с компютър е задължително условие за заемане на длъжността.

При този тип обяви обаче има една много важна подробност. Те са предназначени само за хора, регистрирали се като безработни, и връзката с работодателя се осъществява единствено от бюрото по труда, където лицето е регистрирано.

На второ място по атрактивна заплата е обява за ръководител, който да управлява глобален екип от обучители, създатели на съдържание. Предлаганото възнаграждение за поста е 8150 лева. Изисквания за езикови умения не са посочени, но кандидатът трябва да може да работи с компютър.

Друга атрактивна обява от София е за заплата 7905 лева за анализатор и проучване на пазари. И за тази длъжност не се изисква висше образование, а само умения за работа с компютър и английски.

Най-ниски заплати – 1077 лева, колкото е минималното възнаграждение, се предлагат за хора, полагащи грижи за деца и възрастни. Такава сума се оферира и за чистачи, и помощен персонал.

Касиерите се търсят срещу 1800 лева, а заплатата на продавачите в магазини стига до 2200 лева. Медицински специалисти и учители се наемат срещу около 2200-2300 лева.

Шофьори на камиони в международните превози се търсят срещу 4000 лева заплата, като изискването е да имат категория С в свидетелството за управление на МПС. На шофьори на автобус пък се предлага 2400 лева заплата.

