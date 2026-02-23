Драма на борсата. Стотици остават без работа

Усложнява се икономическата ситуация на пазара на труда в Северозапада. След Мездра, където вече беше закрит голям завод, и Враца остава без едно от големите си чуждестранни предприятия, открито едва преди пет години.

В него са обявени масови съкращения, които ще обхванат близо 600 души.

Част от причините, посочени от компанията, са намалени продажби, необходимост от свиване на разходите и повишената конкуренция.

През портала на германския завод за автомобилни кабели все още влизат и излизат работници. Все още се работи на три смени заради приключването на старите поръчки. Нови обаче няма да има.

Мирослав Емилов е във фирмата от самото начало, става свидетел и на закриването.

„Притесняваме се, заводът затваря, много хора остават без работа. Всичките имат заеми, всеки един е с кредити. Имаме синдикати, но нищо не могат да направят“, казва той пред бТВ.

Автобусите за втора смяна оставят работници от пет общини – Враца, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Мездра. Най-тежко е за хората от селата и за по-възрастните.

Бюрото по труда вече е уведомено за масовото освобождаване с месец напред, както е по закон.

„Ще бъдат освободени 556 служители от спомената фирма, които ще бъдат освободени плавно в периода април – юни“, обясни Десислава Йосифова, началник на отдел „Посреднически услуги” в ДБТ-Враца.

Фирми от Ботевград, Етрополе и София вече се интересуват от бъдещите безработни.

Кметът на града Калин Каменов определи новината за затварянето на завода като изключително неприятна, но според него вече има потенциални инвеститори, проявяващи интерес към модерната база, макар и с друг тип производство.

„Инвестиционен интерес към града има, което е хубаво. Надявам се и хората от селата, и хората от съседните общини, които работеха в този завод, много скоро да имат нова работа, така че да бъдат спокойни за своите семейства“, каза Калин Каменов.

Проблемът е, че и още една компания в съседство с чуждестранно участие предстои окончателно да затвори.

От нея ще бъдат съкратени последните 85 служители, съобщиха от Бюрото по труда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com